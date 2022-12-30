20% жителей Ижевска будут смотреть советские фильмы в новогодние каникулы

В столице Удмуртии 20% местных жителей на новогодних каникулах планируют провести время за просмотром советских фильмов, сообщает пресс-служба SuperJob. В топ вошли «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Чародеи».

Еще 16% опрошенных жителей выбирают современные зарубежные фильмы. В списке самых популярных оказались «Аватар», сериал «Уэнсдей» и «Гарри Поттер. Классику зарубежного кинематографа планируют посмотреть 11% респондентов. В топе «Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».

Еще 14% опрошенных в каникулы будут смотреть современные российские фильмы и сериалы, среди которых «Елки», «Художник» и «Вампиры средней полосы». Среди менее популярных кинопредпочтений у ижевчан романтические и семейные комедии, а также военные и документальные фильмы, образовательные курсы, аниме, детективные сериалы.

Кроме того, 5% опрошенных жителей столицы Удмуртии доверяют телевизионной кинопрограмме, а 18% не планируют просмотр фильмов в новогодние каникулы.