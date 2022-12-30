ХК «Автомобилист» проведет выездной матч с «Сибирью»

В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет пятый матч с ХК «Сибирь» (Новосибирск). Игра начнется в 17:30 (екб) в ЛДС «Сибирь».

ХК «Сибирь» из 46 игр в текущем сезоне КХЛ победил в 26 и занимает пятое место в конференции «Восток». В двух из четырех прошлых встречах команд в текущем сезоне победу одержал уральский клуб.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» в этом сезоне была с омским «Авангардом». Матч завершился поражением команды из Екатеринбурга со счетом 5:0. С начала сезона команда «ХК Автомобилист» провел 44 игры, в 28 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает первое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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