В Новосибирске полицейские задержали автоугонщиков из Алтая

Сотрудники уголовного розыска Новосибирска задержали двух автоугонщиков из Алтайского края, похитивших автомобиль Lexus LX-570 стоимостью более 6 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России, отметив, что полицейские проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям.

По данным правоохранителей, злоумышленники с использованием специальных технических устройств отключили охранную сигнализацию дорогостоящей иномарки, нейтрализовали сигналы спутникового и gps-мониторинга и завладели машиной. Ее они попытались перегнать в Алтайский край, однако были задержаны сотрудниками новосибирской полиции.

У угонщиков изъяли пять радиостанций, два устройства для глушения gps-сигналов, сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, сканер шлагбаумов, ключи от домофонов, устройства для запуска двигателя. В отношении них возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Илья Николаев