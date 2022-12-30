Экс-сотрудники мэрии Новосибирска получили условные сроки за махинации с муниципальным жильем

В Новосибирске суд огласил приговор бывшим сотрудникам мэрии Новосибирска – начальнику комитета по жилищным вопросам и его заместителю, а также директору ООО «АД РЕМ» по обвинению в мошенничестве с муниципальными квартирами, сообщает прокуратура Новосибирской области.

С октября 2008 по сентябрь 2014 года преступная группа заключала с номинальными покупателями договоры купли-продажи квартир, принадлежащих муниципалитету, по заниженной стоимости. Затем, действуя через таких «владельцев» квартир, злоумышленники продавали это жилье по рыночным ценам.

Суд приговорил бывших чиновников к трем годам шести месяцам условно и штрафу 500 тыс. руб., руководителя коммерческой компании – к трем годам лишения свободы условно и штрафу 300 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в 2018 году в Новосибирске было завешено расследование дела о махинациях с муниципальным. Фигурантами дела являлись бывший руководитель жилищного управления мэрии Светлана Стынина, ее заместитель Андрей Гудченко и предпринимательница Елена Камерзанова. Тогда сообщалось, что участники организованной преступной группы похитили путем отчуждения 52 жилых муниципальных помещения, ущерб оценивался в 40 млн руб.

Анна Егорова