Двенадцать было, десять на ум пошло

Актуализированный список высокотехнологичных направлений включает 12 технологий, при этом «дорожные карты» будут утверждены по 10 направлениям. К ним относятся искусственный интеллект; современные и перспективные сети мобильной связи; квантовые вычисления; квантовые коммуникации; новое индустриальное программное обеспечение; новое общесистемное программное обеспечение; системы накопления энергии; водородная энергетика; перспективные космические системы и сервисы; технологии новых материалов и веществ. «Генетика» и «Интеллектуальные энергосистемы» развиваются в рамках госпрограмм.

Венера Петрова