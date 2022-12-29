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Коммерсантъ FM
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Путин подписал указ о создании национальной базы генетической информации

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке создания государственной системы в области генетический информации. Оператором системы станет Курчатовский институт. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Под определение «генетическая информация» попадают сведения о биологических объектах, пригодные для сбора, систематизации, распространения и других действий. Авторы инициативы считают, что такая база обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности российских разработок в области генетики.

Согласно документу, Национальная база генетической информации создается с целью обеспечить национальную безопасность, охрану жизни и здоровья граждан России. База гарантирует суверенитет в сфере хранения и использования генетических данных, а также обмен информацией между государственными органами и обладателями соответствующей информации.

Лусине Баласян

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