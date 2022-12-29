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Volkswagen сделал «экстремальный» электромобиль ID.4 GTX

Компания Volkswagen сделала «экстремальный» электромобиль ID.4 GTX — концепт-кар Volkswagen ID. Xtreme.

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Volkswagen ID. Xtreme

Volkswagen ID. Xtreme

Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Xtreme

Volkswagen ID. Xtreme

Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Xtreme

Volkswagen ID. Xtreme

Фото: Volkswagen

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Volkswagen ID. Xtreme

Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Xtreme

Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Xtreme

Фото: Volkswagen

Электромобиль получил увеличенный на 30 мм дорожный просвет и расширенную на 20 мм колею, 18-дюймовые колеса с внедорожными покрышками, расширенную защиту днища, дополнительный свет, напечатанные на 3D-принтере накладки на колесные арки и имитацию силового обвеса.

Днище дополнено защитными пластинами, на крышек установлен силовой багажник со светодиодными модулями. Салон получил отделку с оранжевыми акцентами и вставки из алькантары, а также новые кресла и переработанную центральную консоль с дополнительными отсеками для мелочей.

Базовый ID.4 GTX оснащается двухмоторной силовой установкой суммарной мощностью 299 л.с. и полным приводом. Кроссовер имеет аккумулятор на 77 кВт•ч с запасом хода до 480 км без подзарядки. Концептуальный электромобиль получил перенастроенный задний электромотор, позволивший увеличить суммарную мощность до 387 л.с.

Серийных перспектив у Volkswagen ID. Xtreme нет, поскольку концепт-кар создан заводскими инженерами на основе предсерийного прототипа Volkswagen ID.4 GTX, который использовался маркой для заводских испытаний.

Максим Вершинин

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