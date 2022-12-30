На речной переправе «Самара — Подголятино» 30 и 31 декабря увеличили число рейсов

С 30 по 31 декабря 2022 года действует обновленное расписание речной переправы «Самара — Подголятино». Число рейсов в эти два дня увеличено с четырех до шести. Об этом сообщается на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Шесть раз в день суда «Ом» будут курсировать до пристани «Подголятино», расположенной в 1,5 км от Рождествено. Теплоходы отправляются из речного вокзала в 06:15 (MSK+1), 09:00 (MSK+1), 11:00 (MSK+1), 14:00 (MSK+1), 16:00 (MSK+1) и 18:00 (MSK+1). Второй и последний рейсы организованы с заходом на Проран. В обратном направлении суда проследуют через 40 мин после отправления из Самары.

Продажа билетов из пристани «Подголятино» и с Прорана будет осуществляться кассирами непосредственно на теплоходах «Ом». Продажа билетов из Самары будет осуществляться в здании речного вокзала.

В зависимости от гидрометеорологических условий в расписании могут возникнуть изменения интервалов движения судов. На остановочные пункты Проран и Подголятино судно будет заходить носом к берегу.

Андрей Сазонов