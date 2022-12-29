Делу Венеция

В Перми подписано первое соглашение о комплексном развитии территории в Камской долине. Строительная компания «Горизонт» предпринимателя Демида Кузьмичева планирует построить за ТРК «СпешиLove» жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры (поликлиника и детсад). Это первый за долгое время проект строительства жилья в Камской долине. Предыдущая аналогичная попытка предпринималась в конце прошлого века и не увенчалась успехом из-за попадания жилого дома в зону потенциального затопления. Проект господина Кузьмичева также частично входит в эту зону. Экс­перты полагают, что снизить риски можно с помощью строительства насыпи или запрета размещать жилые помещения на первых этажах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Краевое минимущества и ООО «Горизонт» подписали соглашение о комплексном развитии территории в пермском микрорайоне Камская долина на правом берегу Камы. Как сообщили в пресс-службе министерства, речь идет об участке площадью 88,2 тыс. кв. м на месте бывшей котельной за ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 108 и 108а). Здесь «Горизонт» планирует возвести жилые кварталы с домами переменной этажности. Также застройщик планирует создать объекты транспортной, социальной инфраструктуры и благоустройства. В частности, в зданиях должны быть предусмотрены помещения для досугового центра и поликлиники. Кроме того, в рамках соглашения компания построит и передаст в муниципальную собственность детсад на 312 мест с площадкой, а также обустроит парк для отдыха граждан.

Компания «Горизонт» была зарегистрирована в Перми в апреле 2021 года. Занимается строительством жилых и нежилых зданий. Директор и единственный учредитель — Демид Кузьмичев, владелец девелоперской ГК «Оникс» и рекламного агентства «Оникс».

В июле 2021 года застройщик приобрел у компании «Т Плюс» земельный участок с незавершенной котельной по ул. Спешилова, 108. В январе 2022 года Демид Кузьмичев сообщал «Ъ-Прикамье», что на месте котельной возведет разгрузочный терминал. Однако весной 2022 года ООО «Горизонт» обратилось в пермскую комиссию землепользования с предложением установить на участке зону жилой застройки. Тогда стало известно, что бизнесмен решил возвести на этой территории жилой комплекс из домов в 6, 10 и 16 этажей. Строить ЖК планировалось в четыре очереди, в течение восьми лет. При этом господин Кузьмичев отмечал, что комплекс частично будет находиться в зоне потенциального затопления. На тот момент инвестиции в проект оценивались в 9 млрд руб.

Начать строительство жилья в Камской долине планировалось еще в конце 80-х — начале 90-х. Тогда на территории микрорайона строился жилой дом, однако он не был введен в эксплуатацию из-за нахождения в зоне потенциального затопления.

В краевом минимущества на момент написания текста не смогли ответить на вопросы об актуальном объеме инвестиций в новый проект и рисках, связанных с затоплением. Связаться с Демидом Кузьмичевым не удалось, он не ответил на звонки по известному редакции номеру телефона.

Депутат Законодательного собрания Пермского края, советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов считает развитие Камской долины перспективным направлением. «Заключенное сегодня соглашение о КРТ — один из первых шагов по развитию микрорайона. Ранее мы уже получили поддержку федеральных властей проекта строительства в Камской долине студенческого кампуса, который создаст множество рабочих мест. Это обстоятельство повышает востребованность жилья в данном районе: у людей появляется возможность купить квартиру недалеко от места работы. Еще один плюс КРТ — закрепление обязательств застройщика по созданию социальной инфраструктуры. В этом плане мы занимаем лидирующие позиции среди регионов России»,— поясняет депутат.

Риски, связанные с потенциальным затоплением в долине, по словам господина Черепанова, можно снизить за счет технических решений. «Зона затопления не запрещает строительство, а устанавливает высотные отметки, на которых дома могут безопасно располагаться. Эти проблемы можно решить, построив насыпь, либо сделав первые этажи домов нежилыми. Тем более что в первую очередь дома будут строиться на участках вне зоны затопления. Пока они строятся, мы сможем провести исследования и найти подходящие решения для оставшихся участков»,— считает парламентарий.

Гендиректор АО «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин также считает застройку Камской долины перспективной. Однако, по мнению застройщика, перед тем как переходить к отдельным проектам, региональным властям стоит определиться с концепцией развития микрорайона в целом. «Сейчас огромная территория вблизи центра Перми пустует. На мой взгляд, здесь можно создать современный центр наподобие Москва-Сити: перетащить сюда финансовые, бизнес-структуры, IT-компании. Думаю, стоит для начала создать отдельный генеральный план развития Камской долины, обсудить его со специалистами и другими жителями города, а потом уже подписывать соглашения с отдельными застройщиками и выдавать разрешение на строительство»,— поделился господин Суетин. «В противном случае, существует риск, что территорию будут осваивать по частям, и в итоге ничего существенного там не появится»,— добавил застройщик.

Константин Кадочников