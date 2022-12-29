К строительству аквапарка Перми присоединился Фонд развития Пермского края, подконтрольный краевым властям. ФРПК и иркутское ООО «Востоксвязь» учредили совместное ООО «АкваПермь», которое займется строительством аквапарка в Перми. Изначально объект планировалось возвести полностью за счет региона, затем решили привлечь частного инвестора. Сейчас вновь не исключается частичное финансирование строительства из бюджета. В краевом парламенте по-прежнему считают, что аквапарк — сугубо коммерческий объект, но формально новая конструкция проекта, по оценке депутатов, выглядит приемлемо.



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АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК, 100% в собственности регионального минимущества) и иркутское ООО «Востоксвязь» учредили совместную компанию — ООО «АкваПермь». По данным kartoteka.ru, организация с уставным капиталом 10 тыс. руб. была зарегистрирована в Перми 28 декабря. ФРПК и «Востоксвязь» принадлежит в ней по 50% долей. Генеральным директором «АкваПермь» значится Евгений Лукьянов, руководитель «Востоксвязь». Основным видом деятельности общества указана деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков.

В ФРПК пояснили, что ООО «АкваПермь» создано для проработки проектных решений и подготовки всей необходимой документации для запуска аквапарка в Прикамье. Объект планируется построить по ул. Калинина, 84. Предполагается, что он будет возводиться в несколько этапов и включит в себя крытый всесезонный аквапарк с термальной зоной и СПА, отель, торгово-развлекательный центр. «Сейчас ведутся работы по проектированию, уточняются финансовые показатели, идут переговоры с банками и поставщиками оборудования. Срок ожидаемого завершения проектирования — декабрь 2023 года. Запуск объекта запланирован в 2026 году»,— рассказали в пресс-службе ФРПК.

Сумма предполагаемых инвестиций в проект на данный момент не определена. Будут ли выделяться бюджетные средства, тоже пока не решено. «Компания и создана для проработки всех этих вопросов и уточнения параметров возможного участия региона в финансировании проекта»,— отметили в ФРПК.

Связаться с компанией «Востоксвязь» по имеющимся в открытом доступе номерам не удалось.

По данным источника, знакомого с ситуацией, несмотря на ранее озвученные планы строить аквапарк полностью за частные средства, финансовое участие региона в лице ФРПК все-таки предусмотрено. Однако основные расходы (предполагается, что 75%) понесет «Востоксвязь», и в дальнейшем именно он будет управлять объектом. Собеседник «Ъ-Прикамье» уточнил, что выступление ФРПК в качестве соучредителя операционной компании по строительству аквапарка в большей степени нужно, чтобы банк одоб­рил финансирование: инвестор намерен взять на возведение объекта кредит, однако без поручительства краевой структуры ему будет сложно привлечь большую сумму. Вклад в уставный капитал ООО со стороны ФРПК может составить порядка 200 млн руб. (общий может достигнуть 1 млрд руб.).

О планах строительства аквапарка в Прикамье заявил бывший глава региона Максим Решетников в октябре 2019 года. Тогда предполагалось, что объект будет построен за счет краевой казны. Инвестиции в него оценивались в 5,6 млрд руб. Планировалось, что средства будут внесены в уставный капитал ООО «Спорт­комплекс „Олимпия-Пермь“» (100% в собственности региона), которое займется строительством комплекса. Однако ряд депутатов заксобрания Прикамья заявляли, что строить аквапарк полностью за бюджетный счет не стоит, и предлагали привлечь частного инвестора. Позже эту идею поддержал новый губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Появлялась информация, что инвестором может выступить соучредитель Парка им. Горького Рашид Габдуллин. Однако ему не удалось достичь каких-либо соглашений с краевыми властями. В сентябре 2021 года стало известно, что проектом заинтересовалась компания «Востоксвязь».

«Востоксвязь» — непубличная компания, хотя работает на рынке уже более 30 лет. В 2020 году компания прошла реорганизацию из ПАО в ООО. Единственным учредителем общества является предпринимательница из Москвы Ольга Нижегородцева, которой также принадлежат столичные ООО «Оупи Девелопмент» (основной вид деятельности — оптовая торговля компьютерами и ПО) и ООО «Биэнджи Групп» (деятельность фитнес-центров). «Востоксвязь» оказывает услуги в области связи на базе проводных технологий. Кроме того, в настоящий момент компания выступает заказчиком и инвестором проекта по строительству на Байкале крупного спортивного комплекса общей площадью более 15 тыс. кв. м, включающего в себя бассейны, термальную зону, теннисные корты, а также залы для всевозможных видов тренировок. Выручка «Востоксвязи» за 2021 год составила 15 млн руб., чистый убыток — 1,4 млн руб.

Источник в пермской индустрии развлечений предполагает, что новая финансовая модель проекта по строительству аквапарка, предусматривающая участие и края, и частной структуры, выбрана, поскольку в нынешних экономических условиях выглядит наиболее надежной и оптимальной. Он обращает внимание, что сама компания, желающая выступить инвестором, в этой отрасли абсолютно не известна. Что касается непосредственно проекта, то он, по мнению собеседника, не потерял актуальность даже на фоне непростой ситуации в экономике. «На сферу досуга она, конечно, тоже повлияла, но не катастрофично. Люди, особенно семьи с детьми, все равно хотят устраивать себе какие-то развлечения, а аквапарк — относительно недорогой способ это сделать. Так что спрос на такой вид отдыха в любом случае будет»,— говорит источник.

Председатель комитета заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры Антон Удальев на данный момент затрудняется оценить, насколько удачна новая модель реализации проекта с практической точки зрения, но с точки зрения формального подхода она, по его оценке, приемлема. «По моему сугубо личному мнению, не как чиновника, аквапарк — полностью коммерческий объект, как, например, кинотеатр или боулинг. На условиях ГЧП, на мой взгляд, можно строить бассейн, каток, спортивную арену и другие объекты, которые интересны региону, для которых можно формировать госзадание. Какое госзадание можно составить для аквапарка, сложно представить,— отмечает господин Удальев.— Как у чиновника к предлагаемой сейчас конструкции у меня вопросов нет. Формально она выглядит коммерческой. Две частные организации нашли способ удовлетворить потребности жителей региона в сфере развлечений, создав третью частную организацию».

Екатерина Артемова