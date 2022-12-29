Построить на дорожку

«Девелопмент-Юг» продолжит освоение пермского микрорайона Ива. Помимо спортивного микрорайона «Ива» и ЖК «Погода», компания собирается возвести в этой локации еще 250 тыс. кв. м жилья. Также девелопер намерен построить на Иве плавательный бассейн площадью 10 тыс. кв. м. На вчерашнем заседании регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата проекту «Девелопмент-Юг» присвоили статус «приоритетного инвестиционного». Это позволит компании получить в аренду без торгов и по льготной ставке 19,5 га земли для строительства. По мнению экс­пертов, застройка Ивы — коммерчески успешный проект для «Девелопмент-Юг». Правда, появление дополнительного жилья со временем потребует строительства здесь еще одной школы, полагают собеседники.



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Компания «Девелопмент-Юг» планирует еще один строительный проект в пермском микрорайоне Ива, освоением которого сейчас занимается. Как сообщил директор филиала «Девелопмент-Юг» в Перми Алексей Скрипкин на заседании регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, на восьми участках возле ЖК «Погода» и спортивного микрорайона «Ива» девелопер намеревается возвести комплекс с плавательным бассейном. Объем планируемых инвестиций составит 1 млрд руб.

Комплекс будет представлять собой пять жилых многоквартирных домов общей площадью 250 тыс. кв. м. Также предполагается возведение паркинга на 855 машино-мест со стороны ЖК «Погода». Бассейн общей площадью зеркала воды 1,25 тыс. кв. м будет иметь две плавательные чаши, длина одной из которых — 50 м. Он разместится у спортивного микрорайона «Ива». Помимо бассейна, в физкультурно-оздоровительном комплексе появятся тренажерный зал, баня, сауна, зона общепита и прочее. Спортивный объект будет передан в краевую собственность. «Дополнительно провели консультации с министерством спорта, которое считает целесообразным разметить в микрорайоне подобного рода сооружение»,— пояснил Алексей Скрипкин.

Ввести бассейн в эксплуатацию предполагается в 2026 году, а завершить весь масштабный проект — уже в 2029-м.

Для реализации проекта «Девелопмент-Юг» потребуется территория площадью 19,5 га. Директор пермского филиала компании попросил совет по развитию предпринимательства присвоить проекту статус приоритетного инвестиционного (ПИП), что позволит застройщику получить эту землю в аренду без торгов и по льготной ставке. Члены совета одобрили присвоение статуса ПИП инициативе девелопера.

СК «Девелопмент-Юг» занимается комплексным освоением микрорайона Ива-1 (80 га) в Перми. Право застройки площадки компания приобрела на торгах весной 2008 года. Девелопер также создает там объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передает их муниципалитету. На Иве «Девелопмент-Юг» уже построил Спортивный микрорайон «Ива» на 104 тыс. кв. м, сейчас идет возведение ЖК «Погода». В «Погоде» компания строит школу на 1620 мест с двумя бассейнами. Также девелопер приступил к возведению ЖК «Мы» в Кондратово. Комплекс будет рассчитан на 300 тыс. кв. м жилья.

Отметим, что на Иве разместят еще один спортивный объект. Возле ЖК «Погода» построят двухэтажную ледовую арену — этот проект власти Прикамья поручили своей структуре — Фонду развития Пермского края. Объект будет строиться на федеральные и краевые средства с применением механизма концессии.

В «Девелопмент-Юг» пояснили, что планируемые компанией жилые дома в микрорайоне станут продолжением комплексов «Погода» и спортивного микрорайона «Ива». «Участки переданы нам в аренду на льготных условиях на время строительства объекта»,— отметили в компании.

По мнению директора по развитию компании «Мегаполис» Михаила Крепака, застройка Ивы является для «Девелопмент-Юг» коммерчески успешным проектом, поэтому намерения девелопера по ее освоению неудивительны. «Раньше этот микрорайон испытывал нехватку инфраструктуры, а сейчас застройщик сам создает ее. Несмотря на удаленность территории, Ива находится на важной магистрали. Доехать оттуда в любую точку города не проблема. Правда, микрорайону не хватает прогулочных и развлекательных пространств для жителей»,— обратил внимание Михаил Крепак. С новым проектом «Девелопмент-Юг» берет на себя «очень дорогостоящее обязательство». «Строительство бассейна предполагает миллиардные расходы. С учетом льготной аренды участков этот проект и есть стоимость земли для застройщика»,— добавил собеседник.

Директор АН «Твой дом» Дмитрий Клементьев считает, что планируемое «Девелопмент-Юг» жилье на Иве будет востребовано. Благодаря новостройкам компании, микрорайон в последние годы стал популярной для проживания локацией. Господин Клементьев отметил транспортные проблемы на выезде из города в районе Ивы, которые может решить расширение выездной дороги из Перми. Отчасти транспортная ситуация улучшится после введения в эксплуатацию строящейся дорожной развязки на пересечении улиц Старцева и Уинской. «Если „Девелопмент-Юг“ будет возводить новое жилье со стороны спортивного микрорайона „Ива“, то лет через пять там понадобится еще одна школа. В эту территорию переезжает, в основном, молодежь и семьи с детьми, а детям из „Ивы“ будет не очень удобно ходить в школу через дорогу на ул. Уинской»,— полагает директор АН «Твой дом».

Евгения Ахмедова