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Коммерсантъ FM
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Путин ввел квоту на поступление в вузы для детей участников спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении квоты при поступлении в университеты для героев спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По указу, для героев России и граждан, награжденных тремя орденами Мужества, устанавливается квота в 10%, по которой они смогут поступить в вузы без вступительных испытаний. Также квота в 10% установлена на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.

Лусине Баласян

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