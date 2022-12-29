Зеленский подписал закон о регулировании СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», определяющий правовые основы деятельности на Украине медиа-ресурсов, а также основы госуправления, регулирования и надзора в этой сфере. Документ расширяет полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который станет единым регулятором украинских СМИ.

Ряд норм закона направлен на ограничение информации. Например, запрещается распространять российскую пропаганду, информацию, которая дискредитирует украинский язык, отрицает или оправдывает «преступный характер» коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов на Украине, информацию с пропагандой наркотических и психотропных веществ.

Закон «О медиа» внесли в украинский парламент еще в 2020 году. Но в первом чтении его одобрили только в августе 2022-го, а поддержали этот документ во втором чтении 13 декабря.

Институт массовой информации (ИМИ) Украины раскритиковал закон, подчеркнув, что Нацсовет сильно зависит от власти. Половину членов регулятора назначает президент, остальных — Верховная рада.

Как пишет «РБК-Украина», закон стал третьим и заключительным этапом в выполнении обязательств относительно кандидатства Украины в ЕС. Ранее парламент принял законы о нацменьшинствах и утвердил конкурсный отбор судей Конституционного суда.

Документ будет регулировать онлайн-медиа, которые при действующем законодательстве не имели отдельного статуса. Так, в законодательстве появилось определение, что онлайн-ресурсы, регулярно распространяющие информацию на своих сайтах, будут считаться СМИ. Но это правило не будет касаться медиа, которые отнесены к аудиовизуальным. В первых редакциях депутаты предлагали называть онлайн-медиа всех, кто имеет страницу в соцсетях.

Дарья Эрозбек