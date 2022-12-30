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Мэрия Перми объявит аукцион на аренду депо в Разгуляе в I квартале 2023 года

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе администрации Перми, завершить снос аварийных зданий в бывшем депо в Разгуляе планируется к февралю 2023 года. «Работы идут с существенным опережением: в настоящее время снесено одно здание, снос двух других аварийных зданий также планируется завершить в текущем году. Отметим, что снесенные здания и сооружения не эксплуатировались и не являются объектом культурно-исторического наследия», - пояснили в администрации. Напомним, на территории депо городские власти собираются организовать ярмарочное пространство.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Основное здание депо на ул. Пермская, 1, в котором расположены нежилые помещения, планируемые к передаче в аренду, является объектом культурного наследия – памятник «Депо трамвайное». Эту постройку сносить не будут. Договор аренды указанного помещения с учетом использования земельного участка будет заключен по результатам аукциона. Основным условием договора станет выполнение работ по сохранению, реставрации и приспособлению памятника архитектуры для современного использования.

«Аукцион на право заключения договора аренды планируется провести в I квартале 2023 года», - добавили в администрации.

В декабре МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) приступило к сносу аварийных построек на территории старого трамвайного депо в Разгуляе. На месте депо планируется создать пространство по типу Даниловского рынка в Москве с точками продажи продуктов, фуд-кортами и местом для проведения ярмарок. Предполагается, что созданием гастрорынка займется инвестор.

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