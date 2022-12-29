Над Энгельсом сбили «объект»

Над Энгельсом Саратовской области системами противовоздушной обороны снова сбит неопознанный объект. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он пояснил, что на место происшествия выехали оперативные службы. На прошлой неделе средства ПВО сбили украинский беспилотник, атаковавший аэродром Энгельс, на котором базируются стратегические бомбарди­ровщики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Средства ПВО уничтожили очередной летательный аппарат над Энгельсом Саратовской области. О том, что город в очередной раз мог быть атакован с воздуха, сообщили пользователи социальных сетей, которые выложили фотографии следов, характерных для реактивных летательных аппаратов, на небе. Также жители Энгельса сообщили о том, что слышали звуки работающего двигателя и громкий хлопок, похожий на взрыв, в разных районах ­города.

В пресс-службе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина сообщили, что экстренные службы выехали проверить информацию, появившуюся в социальных сетях. Позже сам глава региона подтвердил, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО. «Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет»,— сообщил он.

Господин Бусаргин также написал, что в городе распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса. «Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется»,— написал Роман Бусаргин.

Позже глава региона уточнил, что сбитым объектом оказался БПЛА. «В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы»,— сообщил он.

Предыдущая атака беспилотных летательных аппаратов в Энгельсе произошла в ночь с 25 на 26 декабря. Пользователи социальных сетей стали выкладывать записи вспышек, которые зафиксировали камеры видео­наблюдения, установленные в жилых кварталах Энгельса, в городе сработала система воздушной тревоги.

Утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что чрезвычайных происшествий в Энгельсе не было и угрозы для жителей нет. «Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры»,— написал он.

Позже в Министерстве обороны РФ сообщили, что украинский беспилотный летательный аппарат был сбит средствами ПВО на подлете к аэро­дрому на малой высоте, в результате падения его обломков погибли трое российских военных. Авиатехника повреждений не получила.

Похороны погибших летчиков состоялись в Энгельсе 28 декабря. В гражданской панихиде участвовали губернатор Роман Бусаргин, глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов, близкие и сослуживцы погибших. Господин Бусаргин пообещал родственникам погибших всю необходимую поддержку.

До этого 5 декабря ВСУ атаковали военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях с помощью, предположительно, реактивных беспилотников ТУ141 «Стриж». По данным Минобороны РФ, БПЛА были сбиты средствами ПВО.Обломками беспилотника «была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов». Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на рязанском аэродроме Дягилево, получили смертельные ранения. Еще четверо военных были госпитализированы с ранениями.

Сергей Петунин