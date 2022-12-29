Адвоката угнали под стражу

Калининский районный суд Саратовской области принял решение о заключении под стражу саратовского адвоката и бизнесмена Сергея Терехова. Об этом «Ъ» сообщили в суде. Господин Терехов подозревается по ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем с применением насилия). По версии следствия, в Лысогорском районе он в нетрезвом виде угнал автомобиль. Подробности происшествия силовики не уточняют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Терехов владеет долями в нескольких крупных саратовских предприятиях

Фото: fn-volga.ru Сергей Терехов владеет долями в нескольких крупных саратовских предприятиях

Фото: fn-volga.ru

В Саратовской области арестован предприниматель и адвокат Сергей Терехов. Как сообщили «Ъ» в Калининском районном суде, господин Терехов заключен под стражу до 16 февраля 2023 года по подозрению в угоне автомобиля с применением насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ). Уголовное дело в отношении адвоката было возбуждено еще две недели назад, однако известно о нем стало только на этой неделе.

По данным «Ъ», господин Терехов был задержан 11 декабря на трассе в Лысогорском районе Саратовской области. Он находился за рулем в нетрезвом состоянии, позже в ходе проверки выяснилось, что транспортное средство ему не принадлежит и он его якобы похитил. Никаких подробностей уголовного дела в правоохранительных органах не сообщают.

На следующий день после инцидента, 12 декабря, в судебный участок № 1 мирового суда Лысогорского района поступило административное дело в отношении Сергея Терехова по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), однако судья Елена Четверкина не стала рассматривать дело, так как господин Терехов проживает в Октябрьском районе Саратова, и постановила передать материалы в мировой суд Октябрьского района Саратова для рассмотрения по подсудности. В картотеке дел мировых судов Октябрьского района дела в отношении господина Терехова по этой статье пока нет.

• Сергей Терехов, по данным «СПАРК-Интерфакс», владеет долей 4,1% в АО «Порт», компанией также владеют ООО «Союз инвест» Аркадия Евстафьева (36%), экс-депутат Саратовской облдумы Сергей Курихин (17,2%), Игорь Зубатов (12,4%) и Татьяна Терехова (22,4%). Ему же принадлежат 45,55% в ООО «Озинский ХДСУ», которое занимается строительством дорог, еще 51,28% в Озинском ХДСУ принадлежит Вадиму Балдину. До 2016 года Сергей Терехов владел долей 85,3% в ООО «Магазин № 79 Товары для дома». Также он состоял в совете директором ОАО «Саратовский завод „Серп и ­молот“».

Господин Терехов — деловой партнер экс-депутата Сергея Курихина и как адвокат представлял интересы последнего в деле в отношении управляющей ООО «Партнеры» Веры Шульковой, которая подозревалась в клевете в адрес Сергея Курихина. Госпожа Шулькова была признана неви­новной.

Сам Сергей Курихин — известный саратовский девелопер, владелец строительной компаний «Сарград», депутат облдумы последних трех созывов, сейчас подозревается в подделке документов. Следствие полагает, что он предоставил в правоохранительные органы поддельный акт осмотра места хранения оружия и боеприпасов. Благодаря этому он якобы смог продлить разрешение на хранение оружия. В действительности, по версии следствия, проверку никто не проводил, а документ был сфальсифицирован.

Вину экс-депутат не признает. Его защита намерена добиваться возвращения уголовного дела прокурору, так как обвинение якобы составлено с нарушениями уголовно-процессуального законодательства.

Признает ли Сергей Терехов вину, пока неизвестно, связаться с кем-либо из его представителей «Ъ» не удалось, телефон самого господина Терехова не отвечает. В случае доказанности вины ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Сергей Петунин