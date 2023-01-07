Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

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|Средняя стоимость (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика
|Локация
|Декабрь 2021
|Ноябрь 2022
|Декабрь 2022
|За месяц
|За год
|Москва
|302
|320,1
|318,2
|–0,60%
|5%
|Санкт-Петербург
|198,9
|235,6
|235,6
|0,00%
|18%
|Казань
|131,8
|188,4
|176,4
|–6,40%
|34%
|Нижний Новгород
|114,9
|139,3
|141,6
|1,70%
|23%
|Краснодар
|126,1
|131,7
|138,9
|5,50%
|10%
|Ростов-на-Дону
|94,9
|122,9
|122,7
|–0,20%
|29%
|Новосибирск
|110,1
|124,5
|122,4
|–1,70%
|11%
|Екатеринбург
|111,4
|121,1
|121
|–0,10%
|9%
|Красноярск
|93
|114,2
|115,2
|0,90%
|24%
|Уфа
|101,8
|110,9
|112,5
|1,40%
|11%
|Самара
|78,3
|104,9
|109,3
|4,20%
|40%
|Пермь
|89,2
|104,9
|103,3
|–1,50%
|16%
|Воронеж
|79,8
|95,9
|97,7
|1,90%
|22%
|Омск
|118,4
|99,3
|96,8
|–2,50%
|–18%
|Волгоград
|75,8
|86,8
|89,3
|2,90%
|18%
|Челябинск
|67,6
|77,6
|84,2
|8,50%
|25%
|Московская область
|147,4
|163,5
|164
|0,30%
|11%
|Ленинградская область
|123,2
|148,1
|144,6
|–2,40%
|17%