Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

Средняя стоимость (тыс. руб. за кв. м) Динамика Локация Декабрь 2021 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 За месяц За год Москва 302 320,1 318,2 –0,60% 5% Санкт-Петербург 198,9 235,6 235,6 0,00% 18% Казань 131,8 188,4 176,4 –6,40% 34% Нижний Новгород 114,9 139,3 141,6 1,70% 23% Краснодар 126,1 131,7 138,9 5,50% 10% Ростов-на-Дону 94,9 122,9 122,7 –0,20% 29% Новосибирск 110,1 124,5 122,4 –1,70% 11% Екатеринбург 111,4 121,1 121 –0,10% 9% Красноярск 93 114,2 115,2 0,90% 24% Уфа 101,8 110,9 112,5 1,40% 11% Самара 78,3 104,9 109,3 4,20% 40% Пермь 89,2 104,9 103,3 –1,50% 16% Воронеж 79,8 95,9 97,7 1,90% 22% Омск 118,4 99,3 96,8 –2,50% –18% Волгоград 75,8 86,8 89,3 2,90% 18% Челябинск 67,6 77,6 84,2 8,50% 25% Московская область 147,4 163,5 164 0,30% 11% Ленинградская область 123,2 148,1 144,6 –2,40% 17%