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Где стол был яств

Евгения Милова о том, как в эволюции светской жизни наметилось вымирание

В прошлом году я отказалась писать итоговую колонку про светскую жизнь, сославшись на то, что никаких шокирующих перемен в этом виде деятельности не было. На самом деле Москва и Петербург гуляли так, словно пытались наверстать все упущенное за год ковида, и у меня просто не осталось сил на еще один текст. Тем более что работу в «Ъ» я совмещала с должностью светского редактора российского Tatler. Год спустя Tatler закрыт, основной пул его рекламодателей прекратил деятельность в России, а его последний главный редактор Ариан Романовский по обвинению в вымогательстве у Сергея Чемезова находится в «Бутырке». Тут бы и закончить итоговую светскую колонку, потому что куда уж наглядней.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Кажется, совершенно очевидно, год назад было последнее танго в предпраздничном городе, от которого до Парижа всего часа четыре прямым рейсом. Зато теперь у меня куча сил, чтобы попробовать подвести итог светским метаморфозам.

Год начинался в темпе. Обычно расписание вокруг праздников, сулящих лишний выходной, расчищено, чтобы все успели до Дубая и обратно. Однако в этот раз даже 23 февраля было где скоротать вечерок. А уж на 24 февраля предстояло разорваться между презентацией коллекции исключительных ювелирных изделий Louis Vuitton в Царицыно (в такую даль заводила пресыщенность в локациях), ужином коньячного дома Courvoisier с перформансом в постановке Максима Диденко, открытием флористической арт-галереи Eufloria. Иронично, но посреди всего Eufloria все-таки открылась (и не закрылась!). В остальном наблюдались веерные отключения всего, что питало светскую энергосистему. Наступила тишина, которая продолжалась около месяца.

Первыми начали робко пробиваться к свету (оставшемуся практически без хроники) государственные театры и частные галереи. Театры никто и не спрашивал, а у галерей уверенности в правильности действий не было, но и прекратиться совсем после стольких лет было невозможно. Дальше можно было наблюдать соревнования по деликатности: тут перестали подавать алкоголь, но говорили речи о культурной значимости происходящего, а там — наоборот, наливали молча. Победила дружба: Telegram-канал «Антиглянец» (крупнейший из каналов светской тематики) и прежде давал вечера — для админов других каналов. Однако после блокировки Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России) Telegram-админами стали все.

Вечеринка в баре «На вина» в середине мая стала первой, которая смогла собрать почти татлеровскую явку: красивых богатых женщин и изящных мужчин.

В ходе этого и последовавших за ним мероприятий выяснилось, что для оставшихся в России светская жизнь значит больше, чем это представлялось в мирные времена. Теперь это уже не докучливая карнавальная рутина, а возможность более или менее подробно и даже искренне ответить на вопрос «Как дела?». Оказалось, что вечер в кругу знакомых проходит легче. Сделав это открытие, москвичи, как это с ними бывает, несколько перестарались: все лето переполнены были веранды ресторанов, а уж в закрытых от глаз посторонних клубах и караоке пили и пели и вовсе на разрыв и (как) в последний раз. Допустимость подобных коллективных действий вызывала большие вопросы у уехавших и посторонних.

Тем временем отпускники, привыкшие путешествовать с комфортом частной авиации, обосновались в Турции. Те, кто посчитал для себя слишком скромными даже самые люксовые предложения местных курортов, затеяли на этом берегу стройку новых вилл взамен арестованных в ЕС. Семьи, чью европейскую недвижимость не арестовали, познали ужасы пересадок в Стамбуле. Критическое для возникновения светских хроник количество состоятельных соотечественников высадилось в Дубае. Вслед за ними в долгосрочные командировки в моллы отправились топовые сотрудники некоторых закрывшихся московских бутиков. Туда же переехал Дрезденский бал, прежде проходивший в Петербурге. Однако истинным героям московского света не по нраву, что в круг коренной элиты прорваться практически невозможно, а для всех остальных мероприятий есть фиксированный прейскурант. И принимать там будут вне всякой табели о рангах, а лишь настолько приветливо, насколько дорогой билет, стол или ложа куплены именно сегодня.

В сентябре можно было заключить, что светская жизнь восстановилась в прежних объемах, хотя и в несколько ином качестве. Московский международный кинофестиваль не впервые в своей истории стал больше склоняться к фильмам из дружественных стран, а звезд на его дорожке стало еще меньше.

Основными акторами сделались московские рестораны, онлайн-платформы со своими сериальными премьерами и российские бренды.

В изменившихся условиях многим молодым дизайнерам пришлось в кратчайшие сроки вырасти от аккаунта в Instagram, продающего цветастые платья и трикотажные костюмы, про стоимость которых «ответили в директ», до собственного бутика на Бронных или в Столешниковом. А ведь не у всех были изначально такие амбиции.

Новая пауза случилась после объявления о частичной мобилизации. Теперь она продолжалась пару недель. А затем снова что-то восстановилось. Громче прозвучали светские события государственного толка. Такие как Премия в области креативных индустрий и просветительская премия общества «Знание». Оба эти события были учреждены год назад, оба инициированы Сергеем Кириенко, оба не обошлись без исполнения гимна, на каждое нашлась команда креативных постановщиков, открытых к сотрудничеству.

К концу года стало ясно, что, при всей видимой активности, от светской жизни, какой она зародилась во второй половине 90-х и, развиваясь, просуществовала до 23 февраля 2022 года, камня на камне не осталось.

Ну, если рассматривать ее не как совокупность событий, освещаемых в блогах и некоторых СМИ, а как сложную машинерию с кланами, системой взаимозачетов и взаимовычетов, рейтингами, тонкостями рассадки на ужине и в театре, in&out и даже, чем черт не шутит, своим институтом репутации.

Фотогалерея

Светские выходы года

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Актриса Мария Шалаева на открытии выставки «Виктор Цой. Путь героя» в Манеже

Актриса Мария Шалаева на открытии выставки «Виктор Цой. Путь героя» в Манеже

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Екатерина Мадалинская на церемонии вручения кинопремии «Золотой Орел»

Актриса Екатерина Мадалинская на церемонии вручения кинопремии «Золотой Орел»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актрисы Любовь Толкалина (слева) и Александра Ревенко на церемонии вручения кинопремии «Золотой Орел»

Актрисы Любовь Толкалина (слева) и Александра Ревенко на церемонии вручения кинопремии «Золотой Орел»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Соучредитель фонда «Друзья», почетный член Ассоциации содействия развитию Московской школы управления «Сколково» Гор Нахапетян (справа) и финансист, соучредитель фонда «Друзья» Ян Яновский на закрытом приеме Московской школы профессиональной филантропии для попечителей и экспертов в усадьбе Муравьевых-Апостолов

Соучредитель фонда «Друзья», почетный член Ассоциации содействия развитию Московской школы управления «Сколково» Гор Нахапетян (справа) и финансист, соучредитель фонда «Друзья» Ян Яновский на закрытом приеме Московской школы профессиональной филантропии для попечителей и экспертов в усадьбе Муравьевых-Апостолов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров (слева) и президент Crocus Group Арас Агаларов на церемонии открытия ресторана Peach

Певец Филипп Киркоров (слева) и президент Crocus Group Арас Агаларов на церемонии открытия ресторана Peach

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: продюсер Юлия Скворцова, режиссер Павел Лунгин и содиректор Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Елена Лунгина на премьере фильма Владимира Битокова «Мама, я дома»

Слева направо: продюсер Юлия Скворцова, режиссер Павел Лунгин и содиректор Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Елена Лунгина на премьере фильма Владимира Битокова «Мама, я дома»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Итальянский дизайнер Антонио Маррас и журналист Алена Долецкая во время показа осенней коллекции Antonio Marras в Петровском пассаже в Москве

Итальянский дизайнер Антонио Маррас и журналист Алена Долецкая во время показа осенней коллекции Antonio Marras в Петровском пассаже в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Итальянский дизайнер Антонио Маррас и актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова во время показа в Петровском пассаже

Итальянский дизайнер Антонио Маррас и актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова во время показа в Петровском пассаже

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Совладелица бутика Stephen Webster Анастасия Вебстер и телеведущий Вадим Верник во время торжественного ужина по случаю открытия бутика Stephen Webster London в ЦУМе

Совладелица бутика Stephen Webster Анастасия Вебстер и телеведущий Вадим Верник во время торжественного ужина по случаю открытия бутика Stephen Webster London в ЦУМе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник Айдан Салахова (слева) и общественный деятель, писатель Ирина Хакамада на презентации лимитированного альбома тиражной графики «Секретный орнамент» в галерее «Триумф»

Художник Айдан Салахова (слева) и общественный деятель, писатель Ирина Хакамада на презентации лимитированного альбома тиражной графики «Секретный орнамент» в галерее «Триумф»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (слева) и актер Михаил Пореченков на премьере фильма Артема Михалкова «Мистер Нокаут» в кинотеатре «Каро Октябрь»

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (слева) и актер Михаил Пореченков на премьере фильма Артема Михалкова «Мистер Нокаут» в кинотеатре «Каро Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Телеведущий Владимир Маркони и актриса Анна Хилькевич (справа) на презентации обновленной версии российского видеохостинга Rutube в Московском планетарии

Телеведущий Владимир Маркони и актриса Анна Хилькевич (справа) на презентации обновленной версии российского видеохостинга Rutube в Московском планетарии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Супруга футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк (слева) и певица Анастасия Ивка на премьере фильма Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне» в кинотеатре «Каро Октябрь»

Супруга футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк (слева) и певица Анастасия Ивка на премьере фильма Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне» в кинотеатре «Каро Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: певцы Анастасия Стоцкая, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Лариса Долина и Валерия на открытии выставки сценических костюмов Филиппа Кирокорова «55.Gold greatest hits»

Слева направо: певцы Анастасия Стоцкая, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Лариса Долина и Валерия на открытии выставки сценических костюмов Филиппа Кирокорова «55.Gold greatest hits»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, солистка Большого театра Анна Тихомирова и оперный певец Василий Ладюк на церемонии открытия фестиваля цветов в ГУМе

Слева направо: вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, солистка Большого театра Анна Тихомирова и оперный певец Василий Ладюк на церемонии открытия фестиваля цветов в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Справа налево: актер Павел Баршак, продюсеры Илья Бачурин и Василий Соловьев на презентации часов «Брат 25», которые созданы часовым заводом «Ракета» в коллаборации с кинокомпанией СТВ

Справа налево: актер Павел Баршак, продюсеры Илья Бачурин и Василий Соловьев на презентации часов «Брат 25», которые созданы часовым заводом «Ракета» в коллаборации с кинокомпанией СТВ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: теннисистка Елена Веснина, председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и фигурист, постановщик ледовых шоу Илья Авербух на турнире Bosco Friends Open в Лужниках (Москва)

Слева направо: теннисистка Елена Веснина, председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и фигурист, постановщик ледовых шоу Илья Авербух на турнире Bosco Friends Open в Лужниках (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актрисы Алена Чехова (слева) и Яна Крайнова на открытии Первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи

Актрисы Алена Чехова (слева) и Яна Крайнова на открытии Первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Анна Слю и Артем Ткаченко перед показом сериала Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Черная весна»

Актеры Анна Слю и Артем Ткаченко перед показом сериала Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Черная весна»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Артем Дубра и Варвара Феофанова на премьере детективного сериала «Право на свободу» в кинотеатре «Художественный»

Актеры Артем Дубра и Варвара Феофанова на премьере детективного сериала «Право на свободу» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певица, телеведущая Ольга Бузова (справа) и теннисистка Светлана Кузнецова на праздновании 25-летия журнала Marie Claire в Noor bar

Певица, телеведущая Ольга Бузова (справа) и теннисистка Светлана Кузнецова на праздновании 25-летия журнала Marie Claire в Noor bar

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер, актер Филипп Янковский, актеры Анастасия Ивлеева, Наталья Кудряшова и Марк Эйдельштейн на премьере сериала «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Слева направо: режиссер, актер Филипп Янковский, актеры Анастасия Ивлеева, Наталья Кудряшова и Марк Эйдельштейн на премьере сериала «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Ресторатор Илья Тютенков на премьере документального фильма Родиона Чепеля «Пелевин» в клубном пространстве Noodome

Ресторатор Илья Тютенков на премьере документального фильма Родиона Чепеля «Пелевин» в клубном пространстве Noodome

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Танцовщик Дмитрий Красилов и комик Наталья Краснова на церемонии вручения премии «Сделано в России — 2022» в Московском драматическом театре имени Ермоловой

Танцовщик Дмитрий Красилов и комик Наталья Краснова на церемонии вручения премии «Сделано в России — 2022» в Московском драматическом театре имени Ермоловой

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Никита Кологривый на вручении премии журнала «КиноРепортер» — «Событие года»

Актер Никита Кологривый на вручении премии журнала «КиноРепортер» — «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Режиссер Любовь Аркус и генеральный директор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст на церемонии открытия Первого открытого российского фестиваля «Зимний» в кинотеатре «Художественный»

Режиссер Любовь Аркус и генеральный директор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст на церемонии открытия Первого открытого российского фестиваля «Зимний» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Актриса Мария Шалаева на открытии выставки «Виктор Цой. Путь героя» в Манеже

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Екатерина Мадалинская на церемонии вручения кинопремии «Золотой Орел»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актрисы Любовь Толкалина (слева) и Александра Ревенко на церемонии вручения кинопремии «Золотой Орел»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Соучредитель фонда «Друзья», почетный член Ассоциации содействия развитию Московской школы управления «Сколково» Гор Нахапетян (справа) и финансист, соучредитель фонда «Друзья» Ян Яновский на закрытом приеме Московской школы профессиональной филантропии для попечителей и экспертов в усадьбе Муравьевых-Апостолов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров (слева) и президент Crocus Group Арас Агаларов на церемонии открытия ресторана Peach

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: продюсер Юлия Скворцова, режиссер Павел Лунгин и содиректор Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Елена Лунгина на премьере фильма Владимира Битокова «Мама, я дома»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Итальянский дизайнер Антонио Маррас и журналист Алена Долецкая во время показа осенней коллекции Antonio Marras в Петровском пассаже в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Итальянский дизайнер Антонио Маррас и актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова во время показа в Петровском пассаже

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Совладелица бутика Stephen Webster Анастасия Вебстер и телеведущий Вадим Верник во время торжественного ужина по случаю открытия бутика Stephen Webster London в ЦУМе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник Айдан Салахова (слева) и общественный деятель, писатель Ирина Хакамада на презентации лимитированного альбома тиражной графики «Секретный орнамент» в галерее «Триумф»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (слева) и актер Михаил Пореченков на премьере фильма Артема Михалкова «Мистер Нокаут» в кинотеатре «Каро Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Телеведущий Владимир Маркони и актриса Анна Хилькевич (справа) на презентации обновленной версии российского видеохостинга Rutube в Московском планетарии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Супруга футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк (слева) и певица Анастасия Ивка на премьере фильма Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне» в кинотеатре «Каро Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: певцы Анастасия Стоцкая, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Лариса Долина и Валерия на открытии выставки сценических костюмов Филиппа Кирокорова «55.Gold greatest hits»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, солистка Большого театра Анна Тихомирова и оперный певец Василий Ладюк на церемонии открытия фестиваля цветов в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Справа налево: актер Павел Баршак, продюсеры Илья Бачурин и Василий Соловьев на презентации часов «Брат 25», которые созданы часовым заводом «Ракета» в коллаборации с кинокомпанией СТВ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: теннисистка Елена Веснина, председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и фигурист, постановщик ледовых шоу Илья Авербух на турнире Bosco Friends Open в Лужниках (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актрисы Алена Чехова (слева) и Яна Крайнова на открытии Первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Анна Слю и Артем Ткаченко перед показом сериала Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Черная весна»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Артем Дубра и Варвара Феофанова на премьере детективного сериала «Право на свободу» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певица, телеведущая Ольга Бузова (справа) и теннисистка Светлана Кузнецова на праздновании 25-летия журнала Marie Claire в Noor bar

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер, актер Филипп Янковский, актеры Анастасия Ивлеева, Наталья Кудряшова и Марк Эйдельштейн на премьере сериала «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Ресторатор Илья Тютенков на премьере документального фильма Родиона Чепеля «Пелевин» в клубном пространстве Noodome

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Танцовщик Дмитрий Красилов и комик Наталья Краснова на церемонии вручения премии «Сделано в России — 2022» в Московском драматическом театре имени Ермоловой

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Никита Кологривый на вручении премии журнала «КиноРепортер» — «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Режиссер Любовь Аркус и генеральный директор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст на церемонии открытия Первого открытого российского фестиваля «Зимний» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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