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Коммерсантъ FM
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Пасечник отменил комендантский час в ЛНР на время праздников

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ об отмене действия комендантского часа с 1 по 6 января 2023 года в ряде городов и районов региона. Указ опубликован на официальном сайте главы ЛНР.

В указе говорится, что комендантский час сохраняется в Лисичанске, Первомайске, Рубежном и Северодонецке, а также в Кременском, Сватовском и Троицком районах ЛНР.

Комендантский час на территории ЛНР был впервые введен в 2014 году в связи с началом вооруженного конфликта с Киевом. 1 октября 2021 года его отменили. 1 февраля 2022 года действие комендантского часа было возобновлено.

Лусине Баласян

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