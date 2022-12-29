В Новороссийске в суд направили дело директора завода, незаконно обогатившегося на 50 млн рублей

В Новороссийске в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего руководителя завода асфальтобетонной смеси, обвиняемого в незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 171 УК РФ).Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, подозреваемый, являясь руководителем предприятия, использовал регулятор давления без необходимой лицензии. Это позволило злоумышленнику получить доход в общей сумме более 50 млн руб.

На период предварительного следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде. В случае доказательства вины в суде мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Анастасия Донскова

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