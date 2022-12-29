Директор пермского ТЮЗа получил представление прокуратуры за спектакль из репертуара театра

Прокуратура Пермского края организовала проверку в Пермском театре юного зрителя. Как пояснили в пресс-службе ведомства, основанием для нее послужили многочисленные обращения граждан, которые сообщали, что одна из постановок театра нарушает законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В прокуратуре сочли, что в ходе надзорных мероприятий изложенные факты нашли свое подтверждение, в связи с чем прокурор Ленинского района Перми внес представление директору ТЮЗа Артему Агееву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Также краевая прокуратура в рамках сотрудничества с минтербезом Прикамья инициировала экспертизу художественного материала, в ходе которой планируется выяснить обстоятельства наличия в постановке информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также несоответствие заявленному знаку информационной продукции «14+» требованиям федерального законодательства. Акт прокурорского реагировании находится на рассмотрении, устранение нарушений — на контроле органов прокуратуры края.

В октябре пермский ТЮЗ приостановил показ спектакля «Гуд бай, Берлин!», который входил в его регулярный репертуар. Такое решение было принято после того, как некоторые зрители стали жаловаться на содержание постановки, заявляя, что она не соответствует заявленному возрастному ограничению «14+», так как сюжет содержит пропаганду гомосексуализма и ранней сексуальной жизни. При этом в театре отмечали, что решение о включении спектакля в репертуар было принято ввиду востребованности пьесы, по которой он поставлен, на театральной карте России, а также на основании того, что пьеса официально опубликована на территории РФ.

Спектакль «Гуд бай, Берлин!» был поставлен в Пермском ТЮЗе в 2019 году по пьесе Роберта Коаля, основанной на романе «Tschick» немецкого писателя Вольфганга Херндорфа. Он повествует о двух подростках, которые угнали старую ниву и отправились в путешествие по Германии. Спектакли по этой пьесе были поставлены также в Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина, Нижегородском театре юного зрителя, Иркутском областном театре юного зрителя и других культурных учреждениях.