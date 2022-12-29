Мобилизованного отца ребенка-инвалида из Славянска-на-Кубани вернут домой

Отца ребенка-инвалида из Славянска-на-Кубани Сергея Сапрыкина демобилизовали. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Плякин в своем Telegram-канале. Решение принято сегодня на заседании призывной комиссии.

Сергей Сапрыкин был мобилизован 24 сентября. По словам его супруги, предоставленные документы о наличии ребенка-инвалида и жены на иждивении в военкомате рассматривать не стали.

«У нашего сына эпилепсия, приступы ежедневные до 12 раз в сутки. Ребенок не может быть один ни минуты, ведь приступ происходит спонтанно. Мне больно описывать то, с чем мне приходиться сейчас справляться одной, без поддержки» - написала жена мобилизованного Евгения Сапрыкина на своей странице во «Вконтакте».

После публикации истории в Telegram-каналах «Кровавая барыня» и Владимира Плякина дело сдвинулось с мертвой точки. Семье помогли оформить справку о паллиативном статусе ребенка.

Господин Плякин сообщил в своем Telegram-канале, что направил запрос главе Кубани Вениамину Кондратьеву. В администрации Краснодарского края ему сообщили, что направили в военкомат ходатайство об отмене призыва на военную службу.

«Сколько точно времени займет этот путь домой – не понятно. Но очень хорошо, что мобилизованный отец ребенка-инвалида в скором времени окажется дома. Подобные случаи должны рассматриваться в срочном порядке или вовсе не допускаться», - сообщил господин Плякин.

Альбина Баразгова

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