В Сочи новогоднюю сказку подарили детям, оставшимся без родителей

Благотворительный праздник «Новогодняя сказка в порту "Семья"» прошел на эко-пляже «Маяк» в Сочи

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С наступающим Новым годом поздравили детей, которые остались без родителей и сейчас находятся под опекой в других семьях. Мероприятие организовала депутат Законодательного собрания Краснодарского края Анна Невзорова при поддержке главы города Алексея Копайгородского.

На празднике царила волшебная атмосфера. Детей встречали Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга, русский богатырь, снеговик и другие сказочные персонажи. Вместе с ребятами они водили хороводы, пели и плясали, играли в игры и устраивали квесты. А волонтеры из числа сочинской молодежи учили детей делать оригами, собственными руками создавать игрушки и расписывать деревянные статуэтки. Ребята с большим увлечением изготавливали новогодние украшения и участвовали во всех активностях. Ну а самые смелые рассказывали Деду Морозу стихотворения.

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Всем желающим наносили аквагрим. Это сделало праздник еще более ярким и красочным, а также поддержало веселое настроение. Ко всему, гостей угощали сладкой ватой и катали на карусели, которая недавно открылась на Площади Южного Мола.

Лучшей наградой для организаторов благотворительной акции стали счастливые глаза, улыбки, смех детей и их опекунов. «Очень приятно, что о нас помнят, о нас заботятся и приглашают на такие мероприятия. У нас достаточно закрытый образ жизни. Окунуться в добрую атмосферу праздника для нас было особенно ценно и приятно. Огромное спасибо Анне Владимировне за то, что она организует для детей такие встречи. Это очень добрый, искренний и светлый человек, который всегда готов прийти на помощь. Недавно Анна Владимировна помогла оплатить реабилитацию моей дочери», — рассказывает мама ребенка-инвалида Инна Заярина.

О том, какая поддержка нужна родителям, мама пятерых детей Анна Невзорова знает не понаслышке. Помощь многодетным семьям, семьям с детьми с ограниченными возможностями и детям-сиротам депутат считает одним из важнейших направлений своей деятельности. «Мы с администрацией Сочи решили подарить деткам атмосферу праздника, чтобы они окунулись в сказку, чудеса, сделали новогодние украшения, игрушки и получили заветные подарки. Дети несколько недель назад написали письма Деду Морозу и попросили желанные подарки. Надеюсь, что всем они понравятся», — говорит Анна Невзорова. Ребята мечтали о мягких игрушках, наборах для творчества, мячах, конфетах, куклах, роликах и велосипедах. Эти и другие подарки от депутата на празднике «Новогодняя сказка в порту "Семья"» получили 100 детей.

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«Я благодарю сочинских ребят-волонтеров за активную помощь — без вас праздник бы не получился таким незабываемым и отдельное спасибо за ваши мастер-классы для детей! Ребята разошлись по домам довольные, с яркими воспоминаниями о сбывшемся новогоднем чуде», — написала Анна Невзорова в своем Телеграм-канале.

Недавно депутат приняла участие и в другой благотворительной акции — «ДоброЕлка». Подарки от Анны Невзоровой получат дети с тяжелыми заболеваниями — два юных сочинца и девочка из Тимашевского района. «Я не сомневаюсь, что ребята, которым от моего имени будут вручены подарки, встретят Новый год в отличном настроении и желаю им скорейшего выздоровления!» —отметила Анна Невзорова в своем Телеграм-канале.

А в июне депутат подарила квартиру в одном из лучших ЖК Сочи пациенту Доктора Лизы, получившему тяжелую минно-взрывную травму в Донецке. После эвакуации юноша с мамой жили в Доме милосердия в Москве. Узнав об этом, Анна Невзорова решила принять участие в судьбе семьи Сергея Апресяна. Команда политика провела ремонт в помещении и торжественно сдала квартиру новым жильцам в октябре этого года.

Масштабы благотворительной и общественной деятельности главы строительного холдинга «Метрополис» Анны Невзоровой грандиозны. Предпринимателя и политика отличает стремление быть полезным людям, делать жизнь сочинцев лучше и комфортнее, а также желание постоянно делиться с ними радостью, энергией и вдохновением. Особое внимание Анна Невзорова уделяет проблемам материнства и детства. В уходящем году для тяжелобольных малышей приобретались лекарства, в перинатальном центре оснастили конференц-зал, в нескольких школах и детских садах провели ремонт, в микрорайонах города построили и отремонтировали детские и спортивные площадки.

«Я люблю свою работу. Бесконечно люблю Сочи. Я счастлива быть полезной: семье и детям, родному городу и его жителям, краю и стране. У меня есть потенциал и сильная, надежная команда, которая всецело поддерживает мое стремление каждый день трудиться на благо любимого города Сочи, его процветания и развития», — поделилась Анна Невзорова в одном из своих интервью.

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