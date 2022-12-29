Водитель, осужденный за гибель семьи в Краснодаре, спустя 9 лет так и не возместил ущерб

Краснодарец Артур Швец, по вине которого в аварии погибла семья из трех человек, спустя девать лет вышел на свободу, но до сих пор не возместил ущерб. Об этом сообщает «КП-Кубань». Из колонии житель кубанской столицы освободился в декабре этого года.

Резонансное ДТП произошло 17 ноября 2013 года. «Тойота», за рулем которой находился 21-летний Артур Швец, пересекла сплошную и на большой скорости врезалась в «ВАЗ-2115». В отечественной машине находилась семья Масловых. Супруги Людмила и Андрей скончались на месте аварии, а их годовалая дочь - через пять суток в больнице. Медики констатировали у ребенка перелом основания черепа. Сиротой стал 10-летний сын супругов, который остался у бабушки в день автокатастрофы.

Следствие установило, что допустимая доза алкоголя в крови водителя иномарки была превышена почти в десять раз (1,12 промилле). В ходе судебного процесса обвиняемый жаловался на потерю памяти, однако перед оглашением приговора заявил, что вспомнил детали происшествия. По его словам, в момент аварии он находился на пассажирском сидении машины, а за рулем была его спутница Юлия. Эти доводы не нашли подтверждения в суде, так как видеозаписи с камер наблюдения и показания свидетелей подтверждали, что автомобилем управлял именно Швец. В итоге его приговорили к девяти годам колонии-поселения, а также на три года лишили водительских прав и обязали удовлетворить все предъявленные иски.

Наказание виновник смертельного ДТП отбывал в колонии-поселения в Приморско-Ахтарске. Датой начала отбывания тюремного срока суд постановил считать 7 декабря 2013 года – именно в этот день его взяли под стражу и этапировали в СИЗО. В октябре 2018 года Швец попытался выйти по УДО, но его ходатайство отклонили. На свободе он оказался спустя четыре с лишним года.

Несмотря на то, что осужденный отбыл наказание полностью, ущерб пострадавшим он не возместил до сих пор.

«Ни единого рубля не было перечислено. На связь с потерпевшими он не выходил, со мной также никто не связывался. Сумма всех исков составляет порядка шести миллионов рублей. Есть решение и уголовного, и гражданского судов о компенсации морального вреда. Соответственно, он должен возместить ущерб. Насколько мне известно, часть исполнительных листов были утеряны, поэтому сейчас пытаемся их найти, но процесс этот не быстрый», - уточнил адвокат потерпевшей стороны Кондрат Горишний.

Дмитрий Нестеренко

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