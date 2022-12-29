WSJ: производство iPhone в Китае возвращается к нормальным объемам

Несмотря на высокую заболеваемость COVID-19 в Китае, темпы производства iPhone на заводе Foxconn в Чжэнчжоу начали восстанавливаться. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с состоянием цепочек поставок Apple. По словам источников, пока объемы производства далеки от нормы, тем не менее объемы производства премиальной модели iPhone 14 Pro Max растут по сравнению с ноябрем.

В начале ноября Apple сообщала, что что из-за коронавирусных ограничений завод Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу «работает со значительно сниженной производительностью». Компания предупредила, что в итоге это приведет к задержкам поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. А Reuters сообщало, что производство на заводе Foxconn в Чжэнчжоу по итогам ноября может сократиться на 30%.

Перебои в производстве были связаны с протестами, вспыхнувшими на заводе из-за ужесточения коронавирусных ограничений со стороны руководства Foxconn. Рабочим фактически запрещалось покидать завод. По данным СМИ, в итоге завод Foxconn покинули более 20 тыс. рабочих. В числе несогласных с политикой компании оказались преимущественно недавно набранные сотрудники.

Как рассказали WSJ действующие сотрудники завода, сейчас не известно, сколько именно рабочих болеют COVID-19, так как власти перестали публиковать ежедневные сводки о количестве заболевших. Однако собеседники газеты отметили, что на заводе множество людей с симптомами COVID-19.

Кирилл Сарханянц