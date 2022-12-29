«Без скандалов не обошлось и тут»

Призовой фонд первого турнира Большого шлема будущего года Australian Open вырос на 3,5% и превысил $51 млн. В списке участников основной сетки турнира 15 россиян, и поклонники тенниса вправе ждать от них серьезных свершений. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В новой реальности практически во всех видах спорта итоги года подводить сложно. Запреты, баны, дисквалификации… Но теннис все эти истории почти не затронули. Без скандалов не обошлось, конечно, и тут. Например, россиян не пустили на Wimbledon, зато Даниил Медведев наконец-то стал первой ракеткой мира. Заслуженный тренер России Борис Собкин считает, что этот год для российского тенниса можно назвать удачным:

«Если взять по школьной шкале, то этот год на четверку, может быть, даже на четыре с плюсом. Понятно, что мы вправе ожидать и от Медведева, и от Рублева, и от Хачанова, и от Карацева лучших результатов, но это, как говорится, наша проблема. Но в целом, считаю, год хороший».

В женском одиночном разряде, где у нас после Марии Шараповой не было ни одной яркой звезды, ситуация еще лучше, говорит Борис Собкин: «Год для девчонок был очень хороший. Мне кажется, даже лучше, чем для мальчишек, потому что двух в десятке у нас уже давно не было. Самое главное, что они прибавили в игре, рейтинг — это ведь следствие».

Так что на первом турнире Большого шлема Australian Open у россиян хорошие шансы пошуметь, уверен теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков: «Даниил Медведев дважды был в финале Australian Open, Андрей Рублев не был там, но, наверное, мечтает побывать. Уровень их мастерства в последние несколько лет показывал, что им это по силам».

К счастью, разговоров о том, что российских спортсменов могут не пустить на Australian Open, не слышно. Но Евгений Федяков уверяет, что организаторы турниров следят за высказываниями теннисистов, причем не только российских: «И ATP, и WTA внимательно следят за ситуацией в мире и за тем, кто из игроков и что говорит, причем не только из наших. Всяческие разговоры по поводу ситуации в мире на пресс-конференциях не поощряются. В этом плане за относительную объективность, на мой взгляд, ATP и WTA надо сказать большое спасибо».

Но спортсмены и сами не горят желанием обсуждать политическую ситуацию. Слишком уж зыбко то равновесие, которого с таким трудом смогли добиться рулевые мирного тенниса.

А постоянно увеличивающиеся призовые этому только способствуют. Например, Australian Open вновь поднимает планку призового фонда, до $51,5 млн. Здесь только за участие в турнире спортсмен получит больше $70 тыс. А победители как в мужском, так и женском одиночных разрядах возьмут по два c лишним миллиона. Кстати, за последние 20 лет призовой фонд турнира вырос больше чем в три раза, и, судя по тому, как активно спонсоры работают с организаторами, о рекордных суммах выплат в Австралии мы в ближайшие годы будем говорить постоянно.