Экс-главу «Славянки» Елькина приговорили к 12 годам колонии

Останкинский суд Москвы приговорил бывшего главу ОАО «Славянка», обслуживавшего жилой фонд Минобороны, Александра Елькина к лишению свободы на срок 12 лет за 19 эпизодов коммерческого подкупа. Также ему назначен штраф в размере 500 млн руб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Елькин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Александр Елькин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Обвинение запрашивало для подсудимого Елькина 13 лет и 6 месяцев колонии. Это второе дело «Славянки», по первому Александр Елькин приговорен к 11 годам колонии. Его помощница Юлия Ротанова по совокупности преступлений приговорена к 7 годам колонии со штрафом 500 млн руб.

Суд также признал виновными бывшего заместителя начальника по материально-техническому обеспечению Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Минобороны» Александра Мигунова и бывшего начальника департамента текущего ремонта «Славянки» Константина Лапшина. Они освобождены от наказания из-за истечения срока давности преступления.

По версии следствия, Александр Елькин и Юлия Ротанова вынудили руководство 17 компаний в период с июля 2010 года по сентябрь 2012 года передать им около 385 млн руб. в качестве коммерческого подкупа.

Главное военное следственное управление СКР в ноябре 2012 года установило, что Александр Елькин контролировал почти все госконтракты на обслуживание, ремонт и благоустройство «казарменно-жилищного фонда», инженерных сетей и территорий военных городков. По данным следствия, он и его помощники требовали от 13% до 20% суммы подрядных договоров. По этому делу в 2016 году Александра Елькина приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн руб.

Лусине Баласян