Многодетным семьям Кубани за год выдали 3 тысячи земельных участков

Многодетные семьи Кубани в 2022 году получили 2,8 тыс. земельных участков по региональному законодательству. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Из общего числа земель жители края с тремя и более детьми за год оформили в собственность 2,3 тыс. участков, предоставленных в долгосрочную аренду.

«Такую возможность семьям с тремя и более детьми мы предусмотрели с 2021 года, и она пользуется большой популярностью. При этом жители могут получать участки в собственность в любом муниципалитете, независимо от того, где они проживают», — отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Взамен предоставления земельных участков многодетные семьи края могут получить денежную компенсацию на погашение основного долга по ипотеке в размере 300 тыс. руб. Воспользоваться мерой поддержки могут семьи, вставшие на специальный учет или подавшие заявление на включение в него до вступления в силу изменений в краевое законодательство.

Анастасия Донскова

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