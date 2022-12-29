Среди ростовчан 31% не строит долгосрочных финансовых планов

Среди жителей Ростова-на-Дону 31% не имеет долгосрочных финансовых планов, сообщает пресс-служба компании «АльфаСтрахование» со ссылкой на собственное исследование.

По данным аналитиков компании, треть жителей донской столицы планируют увеличить свой доход в следующем году. Также 14,6% опрошенных намерены приобрести квартиру либо машину, 10,4% будут копить на крупные покупки, 6% планируют открыть бизнес и 4,2% намерены закрыть кредит.

Достичь намеченных целей, найдя подработку, планируют 28% респондентов. Откажутся от отдыха в пользу сохранения финансов 20% ростовчан. Сменить работу на более высокооплачиваемую намерены 12% опрошенных. Инвестировать в криптовалюту планируют 16%. Увеличить доход, открыв собственный бизнес, намерены 8% участников исследования.

Также у опрошенных узнали, насколько они планируют увеличить доход. Более 27% планируют повысить прибыль на треть. В полтора раза – почти 17%, на пятую часть – 19%. Не планируют накоплений и увеличения дохода 18% опрошенных.

Анастасия Назарова