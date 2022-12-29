Петербург не сможет достичь допандемийных показателей турпотока в 2023 году

Туристический поток в Санкт-Петербург не сможет достичь уровня допандемийных лет в 2023 году, сообщил на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор города Валерий Москальков. При этом власти ожидают, что количество туристов продолжит увеличиваться на протяжении всех следующих 12 месяцев.

«Считаем, что в следующем году он будет в большей части за счет внутреннего туризма нарастать. Необходимо развивать географию — это страны Ближнего Востока, Китай, Индия. Что это значит для нас? Открытие авиарейсов, межгосударственные взаимоотношения. Петербург в этой части зависит от работы нашего аэропорта, новых линий»,— сказал господин Москаленко.

За 2022 год Петербург посетило 8 млн туристов, из них лишь 300 тыс. пришлось на иностранцев. «Это, конечно, больше, чем в 2021-м, но в то же время меньше десяти миллионов в 2019-м»,— отметил вице-губернатор.

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