Нижегородских экспортеров приглашают в бизнес-миссии на Филиппины и в Армению

Минпром Нижегородской области принимает заявки от предпринимателей на участие в двух бизнес-миссиях — на Филиппины и в Армению. Экспортерам организуют переговоры с местными предприятиями и компенсируют затраты, кроме расходов на проезд и проживание, сообщили в региональном минпроме.

Поездка на Филиппины состоится 20-21 марта. Переговоры запланированы с предприятиями в сфере строительства, энергетики, медицины и IT. Зарегистрироваться для участия можно до 19 января.

Деловая миссия в Армению запланирована на 27-28 апреля, приглашаются предприятия строительной отрасли. Заявки для участие принимают до 26 февраля.

Ранее в региональном департаменте внешних связей отметили, что в 2022 году Нижегородская область сменилиа приоритеты международного сотрудничества с западного направления на восточное. «Большее внимание стали уделять странам СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, арабским странам»,— сказала руководитель ведомства Ольга Гусева.

Анастасия Еремина