В Тамбовской области установили ограничения по запускам фейерверков на праздниках

В Тамбовской области установили ограничения на использование фейерверков с 29 декабря 2022-го по 9 января 2023 года, сообщили в правительстве региона. Они введены в соответствии с особым противопожарным режимом, который будет действовать в эти дни в регионе. Согласно документам, фейерверки и другие виды пиротехники (за исключением бенгальских огней и хлопушек) нельзя использовать на объектах отдыха, общепита, в культурно-развлекательных учреждениях и местах с массовым пребыванием людей. Кроме того, этот запрет распространяется на территории, расположенные в пределах 500 м от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автодорог) и топливно-энергетического комплекса.

Также на праздниках нельзя будет запускать фейерверки ближе 50 м от жилых домов, объектов ЖКХ, сельского хозяйства и частных домовладений. Нарушители этих запретов могут получить штраф — 1-2 тыс. руб. для граждан, 15-30 тыс. руб. для должностных лиц и 40-60 тыс. — для юрлиц.

Ранее фейерверки в дни праздников также запретили в Белгородской, Курской, Орловской областях и на некоторых территориях Воронежской области.

Мария Старикова