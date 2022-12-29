Допфинансирование строительства трамвайной линии из Купчино в Славянку обеспечат инфраструктурными облигациями

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила применение механизма инфраструктурных облигаций госкорпорации ДОМ.РФ для дополнительного финансирования строительства трамвайной сети «Славянка» в Санкт-Петербурге на сумму 17 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

«Рассчитываем, что к 2025 году эта трамвайная сеть общей протяженностью в 21 км будет запущена. Будет также построено трамвайное депо и закуплен подвижной состав. Реализация совместно с корпорацией ДОМ.РФ инфраструктурного проекта трамвайной сети по маршруту "Станция метро «Купчино» — пос. Шушары — пос. Славянка" позволит построить в зоне притяжения этой линии порядка 1,5 млн кв. м жилья»,— прокомментировал губернатор Александр Беглов.

На линии планируется постройка 24 остановочных пунктов. По ветке будет курсировать 22 состава общей вместимостью 220 мест, 45 из которых сидячие. Протяженность всей будущей ветки составит не менее 21 км.

Ранее Газпромбанк и ГК «АБЗ-1» подали в Смольный частную концессионную инициативу по проекту создания в 2029 году продолжения «Славянки» до аэропорта Пулково. Эксперты оценивают затраты на сооружение линии примерно в 15 млрд рублей.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Скоростной трамвай доедет до аэропорта».

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