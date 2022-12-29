Вернутся к совещаниям

В 2023 году при госсовете Удмуртии планируют воссоздать совет непарламентских партий. Из 17 существующих в республике отделений партий согласие на участие на данный момент дали семь. Многие представители политических объединений считают, что совет поможет выстроить диалог с действующей властью, а также даст возможность высказывать свои идеи и предложения. Некоторые настроены менее оптимистично. По их мнению, совет будет лишь создавать видимость существования хоть каких-то демократических институтов. Более того, учитывая, насколько быстро меняется экономическая и социальная ситуация в стране, два заседания совета в год не принесут никакой практической пользы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Ившин Фото: Константин Ившин

В январе 2023 года при госсовете Удмуртии планируют вновь собрать совет непарламентских партий. Как рассказал председатель республиканского парламента Владимир Невоструев, в настоящее время в регионе зарегистрированы отделения 17 партий, не имеющих представительство в заксобрании региона. На приглашение войти в совет непарламентских партий на данный момент уже дали согласие семь партий: «Яблоко», «Гражданская платформа», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», «Демократическая партия России» и «Новые Люди».

«В ближайшее время мы подпишем распоряжение о создании совета непарламентских партий, и в уже в январе соберем первое заседание, на котором обсудим планы совместной работы на 2023 год. У каждой партии есть свое видение, свои предложения, которые нужно обсуждать, что-то принимать в работу. Мы очень плотно взаимодействовали в пятом созыве госсовета, представители непарламентских партий активно участвовали в процессе законотворчества и обсуждении вопросов социально-экономического развития республики. У каждой есть свой электорат, и к мнению непарламентских партий, считаю, необходимо прислушиваться, его учитывать»,— прокомментировал господин Невоструев.

Он добавил, что непарламентские партии один раз в год имеют право выступить на сессии госсовета. В 2022 году этим правом воспользовалась партия «Яблоко». Также ряд непарламентских партий направляли свои предложения о поправках к законопроекту о бюджете на ближайшие года.

Совет непарламентских партий при госсовете Удмуртии был создан в апреле 2013 года, тогда в него вошли представители 13 партий. Его заседания проводились два раза в год. После 2017 года его деятельность фактически была свернута, заседаний не было.

Руководитель регионального отделения партии «Коммунисты России» Юрий Мишкин, который ранее уже состоял в совете непарламентских партий, считает, что инициатива полезная. «Последние несколько лет на нас вообще внимания не обращали. Никто никуда не приглашал, ни на какие мероприятия. Поэтому есть ожидания, что все-таки мы снова сможем что-то сказать, выразить свое мнение на дискуссионных площадках»,— поделился господин Мишкин. По его мнению, совет необходим для того, чтобы непарламентские партии чувствовали себя «не брошенными», что государство с ними общается и, как минимум, выслушивает их предложения.

Схожего мнения придерживается председатель политсовета регионального отделения партии «Зеленая альтернатива» Георгий Лещев.

«Это возможность поднять актуальные темы, которые мы считаем важными. В том числе по основному профилю — по экологической повестке. Однако партия “Зеленая альтернатива” не только про экологию, нас также интересуют социальная сфера, государственный строй. Эти вопросы у нас накопились и давно сформулированы. Совет непарламентских партий — возможность сделать так, чтобы нас услышали. Шанс высказать свои идеи, внести предложения, которые могут стать законодательной инициативой»,— сказал господин Лещев.

Совет непарламентских партий создается по аналогии с федеральным советом при Госдуме, как совещательный орган, который носит лишь консультативные функции. Как считает руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ия Боронина, целью работы совета является «придание видимости существования хоть каких-то демократических институтов». «С учетом того, что заседания совета будут проводиться раз в полгода, а принятые решения носят лишь рекомендательный характер, серьезного эффекта от работы можно не ожидать. Однако мы своих избирателей и сторонников будем представлять, используя все допустимые законом инструменты, в том числе путем членства в совете непарламентских партий. Присутствие "Яблока" придаст хоть какой-то смысл данной структуре. После нескольких заседаний будет понятно, имеет ли практический смысл продолжать участие в этом совете»,— прокомментировала госпожа Боронина.

Довольно скептически к воссозданию совета непарламентских партий относится директор центра дополнительного образования кировского филиала РАНХиГС, политолог Максим Тенсин.

«Не случайно, что совет появляется в период, когда надо с кем-то разделить ответственность за принимаемые решения. А решения будут приниматься, как обычно, непопулярные: вроде как, это не только "Единая Россия" ответственна за это, а целый конгломерат разных политических сил»,— поделился мнением господин Тенсин.

Кроме того, он считает, что непарламентским партиям участие в совете ничего не даст. Он подчеркивает, что единственная возможность влиять на принимаемые решения — иметь места в парламенте. «Два заседания в год — это вообще ни о чем. У нас настолько быстро меняется ситуация, и экономическая, и социальная в стране, что решения порой надо принимать еженедельно»,— заключил господин Тенсин.

Татьяна Колегова, Михаил Красильников

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