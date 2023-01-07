Итоги-2022: сказано на круглых столах

В 2022 году «Ъ-Удмуртия» провел около двух десятков круглых столов с обсуждением самых важных тем республики. Участники говорили об импортозамещении, преодолении кризиса, бизнесе, инвестициях, сельском хозяйстве и многом другом. Как бизнес справляется с новыми вызовами, чем им помогают промышленные и индустриальные парки, как теперь выстраивается логистика, почему страхование стало одним из незаменимых пунктов безопасности предприятия, что происходит на рынках Удмуртии, — в высказываниях гостей круглых столов.

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«Помогаем переориентироваться на новые рынки»

24 февраля и начало специальной военной операции на Украине стало, пожалуй, главным событием в стране в этом году. За ним последовало колоссальное санкционное давление на большинство отраслей. Бизнес вынужден был перестраиваться и менять свои стратегии. Кто-то выжидательно замер, кто-то растерялся, кто-то стал активно перестраивать всю работу. Отвечая на запрос предпринимателей, «Ъ-Удмуртия» организовал в апреле этого года серию круглых столов под общим названием «Антикризис». Предприниматели и представители власти пытались понять, в каких мерах поддержки нуждается бизнес и как работать производствам в жестких условиях санкций. Проблемы с поставками, нарушение логистических цепочек, отсутствие российских аналогов — с такими проблемами столкнулся бизнес Удмуртии после введения санкций. Кто-то находит решение проблемы в закупках товара у азиатских стран. Для некоторых сфер текущий кризис, напротив, становится точкой роста и запуска новых линеек производств.

В целом, как сообщал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов, того спада в экономике, который был в 2020 году, в регионе в 2022 году не наблюдалось. «В республике только 16% экспорта приходится на недружественные страны, остальное — это страны СНГ и Азии. Сейчас мы адресно отрабатываем с компаниями, помогаем переориентироваться на новые рынки. Проблемы у всех разные: кто-то ищет детали для импортозамещения, кому-то приходится решать вопросы с вывозом уже оплаченной техники из-за рубежа»,— пояснил Константин Сунцов.

«Цены взлетают сразу на 300%»

После введения санкций сфера медицины столкнулась с проблемами логистических цепочек, о чем упомянула директор клиники «Лада-Эстет» Ирина Крашенинникова. «Кроме того, есть дефицит игл для шприцов: их не производят в России. Чтобы организовать их производство, потребуется колоссальное время на закупку оборудования и отработку технологий — таких возможностей у клиник нет. Единственный вариант — сигнализировать об этой потребности производственникам, чтобы те могли использовать свои мощности со станками, которые простаивают или недогружены сегодня на 100%»,— объяснила госпожа Крашенинникова.

Не менее важным вопросом директор «Лады-Эстет» назвала поведение поставщиков, которые, по ее словам, спекулируют на материалах и компонентах. «Часть поставщиков, и российских в том числе, приостановила свои поставки. Они выжидают, нагревая спрос, из-за чего цены взлетают сразу на 300%. Также на цены влияет процент от конвертации валюты – 12%»,— напомнила Ирина Крашенинникова.

«Региону очень сложно предоставить какие-либо льготы»

В начале года власти на федеральном и региональном уровне разработали ряд продуктов, призванных поддержать предпринимателей. Речь шла о льготных займах на пополнение оборотного капитала, на выплату заработной платы сотрудникам и другие нужды. На помощь руководителям компаний также призывали банки, предлагающие новые современные решения для развития бизнеса и выхода на новые рынки сбыта. Обо всем этом шла речь на круглом столе, посвященном поддержке малого и среднего бизнеса в Удмуртии.

По мнению представителей бизнес-сообществ, несмотря на широкие программы господдержки малого и среднего предпринимательства, они не решили большую часть проблем бизнеса в регионе. Александр Прасолов также отмечал, что, если копать вглубь проблемы, оказывается, что попасть под условия поддержки весьма сложно. Многие пострадавшие отрасли не смогли получить поддержку только из-за несоответствия ОКВЭДам. «С одной стороны, федеральные власти дают свободу регионам в части введения собственных мер поддержки, но с другой — оставляют в Удмуртии только 25% собранных налогов. Из-за бюджетного дефицита региону очень сложно предоставить какие-либо льготы. На мой взгляд, этот клубок проблем не решить без федеральных властей»,— говорил на круглом столе Александр Прасолов.

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«К счастью, информационные активы компаний можно защитить»

Актуальным в этом году для бизнеса стал вопрос отражения кибератак. Из-за них становятся недоступными сайты госучреждений и компаний, а в сеть утекают закрытые данные, появлялись после начала спецоперации почти каждую неделю. Поддержание высокой степени защиты информации стало важно и для региональных компаний. В Удмуртии были случаи, когда хакеры получали доступ к внутренним ресурсам компаний, что приводило практически к парализации бизнеса. Современное состояние ИТ-отрасли республики стало предметом обсуждения на мероприятии Kommersant Events Удмуртия. Также участники обсудили вопрос импортозамещения оборудования и нехватки квалифицированных кадров, необходимых для бесперебойной деятельности компаний.

«Самая распространенная киберугроза сегодня — это массированные DDoS-атаки, с которыми столкнулись органы государственной власти, бизнес и промышленность. Другая опасность — фишинг и проникновение вирусов через электронную почту. Часто происходит взлом сайтов и приложений с целью шифрования и блокировки данных. К счастью, информационные активы компаний можно защитить»,— рассказал Александр Костылев, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.

«Формировать рынок корпоративного страхования будет страхование киберрисков»

Продолжение тема киберрисков и хакерских атак внезапно получила на круглом столе, посвященном услугам страхования. Эксперты пришли к мнению, что страхование для некоторых представителей малого и среднего бизнеса все еще является остаточной функцией, хотя именно на них в большей степени отразилась ситуация сначала с пандемией, а затем и с санкциями. Вместе с тем и крупный бизнес на протяжении года продолжал увеличивать объем закупок в страховании исключительно по причине его вмененности.

При этом, драйверами развития страхового рынка в 2022 году называли принципиально новые виды услуг. «В этом году формировать рынок корпоративного страхования будет страхование киберрисков. Несмотря на то что до Удмуртии это пока не дошло, по России это есть. Второе — страхование экологических рисков, третье — ответственность, связанная с проведением массовых мероприятий. Если касаться традиционных продуктов, основу составит сельхозстрахование», — отмечала директор ижевского филиала АО «АльфаСтрахование» Татьяна Коробейникова. Она также добавила, что наиболее подвержены финансовой нестабильности предприятия сегмента малого и среднего бизнеса. Если происходит даже небольшой убыток, то малому предприятию весьма трудно восстановить свои мощности. «Для данного сегмента проще выделить бюджет на страхование, чем столкнуться с риском закрытия бизнеса»,— говорила эксперт на круглом столе.

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«Российский продукт может быть гораздо удобнее в эксплуатации»

Сельское хозяйство в 2022 году столкнулось с целым рядом проблем — это и уход с рынка иностранных компаний, и нарушение логистических цепочек. Аграриям в Удмуртии пришлось совершенно по-новому взглянуть на производство своей продукции, чтобы понять, каким образом заменить зарубежную технику на отечественную и, что делать с нехваткой семян для сельхозкультур.

Как рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии по АПК Ольга Абрамова, для сельхозтоваропроизводителей сейчас, как никогда, важно заводить новые знакомства и завязывать новые деловые отношения в меняющихся экономических условиях.

«Настроения поставщиков сельхозтехники, поставщиков оборудования, генетического материала сейчас несколько волнительное, потому что есть много непонятного с логистическими схемами передвижения своего продукта и неопределенностью в экономике в целом. Удлиняются сроки и увеличиваются стоимости поставок, также дорожает сервис сельхозтехники и оборудования, что является для нашей отрасли риском»,— отметила госпожа Абрамова.

По ее словам, в ближайшее время приоритетными для республики также станут садоводство и ягодные хозяйства. «Эти направления не менее важны для нас, чем развитие племенного животноводства или создание деревни будущего. Говорят, что Удмуртия была одним из самых ягодных регионов – наш климат этому способствует. Так что мы будем развиваться в этом направлении»,— заверила Ольга Абрамова.

Компании сделали ставку на контейнерные поезда

Ограничения международной логистики в результате введения санкций оказали влияние и на цепи поставок российских грузов автомобильным, авиа- и железнодорожным транспортом. Компании вырабатывали свои механизмы перенаправления транспортных потоков. Логистическому бизнесу в этом году приходилось быстро трансформироваться.

«Долгое время были закрыты авиамаршруты в Мексику, Аргентину, Чили, Перу. А у российских товаров на этих рынках есть большой потенциал. Мы регулярно следим за актуальностью зарубежных направлений и обеспечиваем бесперебойную работу для российских производителей. У нас есть необходимые инструменты поддержки, и мы готовы оказать нашим партнерам всестороннюю экспертную помощь для выхода на международные рынки»,— рассказала Ирина Першуткина, заместитель директора макрорегиона Урал АО «Почта России».

Ключевые компании стали делать ставку на контейнерные поезда. Главной их особенностью являются специально разработанные расписание и технология, предусматривающие возможность отцепки и прицепки фитинговых платформ с контейнерами на станциях крупных городов вдоль Транссибирской магистрали.

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Не импортозамещение, а импортонезависимость

Замещение импортной продукции в Удмуртии сегодня продолжается «уверенными темпами». Об этом на круглом столе, посвященном импортозамещению, рассказал министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев. По его словам, за последние полгода многие новые проекты предпринимателей региона уже нашли своего потребителя, а «в критические моменты их продукты спасли покупателей». Для предприятий, которые занимаются импортозамещением, увеличены финансовые и нефинансовые меры поддержки: «Это компенсация процентных ставок на оборотные кредиты, субсидирование приобретения оборудования, лизинга оборудования. Этим занимается региональный Фонд развития промышленности»,— сообщил министр.

При этом он подчеркнул, что в сегодняшних реалиях правильнее применять термин не «импортозамещение», а «импортонезависимость», поскольку заместить все невозможно. В Удмуртии, как и во всей России, по-прежнему используются технологии, материалы и продукция как дружественных, так и недружественных стран. «Необходимо сделать так, чтобы не зависеть от них в критические моменты»,— считает Виктор Лашкарев.

«Фондовой рынок, и вообще рынок инвестиций предоставляет массу возможностей»

В кризисных экономических ситуациях приходится пересматривать и стратегии личных инвестиций: то, что работало и выглядело стабильным еще недавно, быстро превращается в убыточное предприятие и наоборот.

«По всем понятным причинам инвестиции на текущий момент претерпели много негативных изменений,— отмечал на круглом столе Сергей Казанцев, директор представительства компании «Финам» в Ижевске.— Это не говорит о том, что надо прекращать инвестировать, это говорит о том, что надо искать другие средства вложения. Фондовой рынок, и вообще рынок инвестиций тем и хорош, что он несет некие риски, но при этом предоставляет массу возможностей».

«Появилось много альтернатив привычной ипотеке»

Настоящий бум на протяжении почти всего года наблюдается на рынке жилья Удмуртии. Несмотря на недолгое замирание рынка в начале года, уже летом девелоперы отмечали новый виток спроса. При этом цены на квартиры не снижались. Спрос поддерживают субсидированная ставка по ипотеке и комфортный ежемесячный платеж. По мнению экспертов, в этом году сложились наилучшие условия для приобретения недвижимости. Эксперты на круглом столе сошлись во мнении, что отрасль в Удмуртии чувствует себя уверенно и стабильно.

«Мы в очередной раз это наглядно увидели, когда весной этого года резко выросли ставки, рынок тогда ощутимо просел, — говорит Резеда Файзуллина, руководитель отдела продаж компании "Талан". — И это же событие стало точкой роста — появилось много альтернатив привычной ипотеке. Это и различные рассрочки, трейд-ин, авто-трейд-ин, субсидии от банков. Вкупе с возобновлением господдержки рынок заметно оживился, застройщики Ижевска активно выводят новые проекты во всех сегментах — от эконома до бизнес-класса».

Евгения Перевощикова