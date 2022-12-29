У казанского «Рубина» появилось новое юрлицо

Власти Татарстана создали новую автономную некоммерческую организацию «ФК "Рубин"». Данная компания стала новым юрлицом футбольного казанского клуба.

По данным «Бизнес Onlinе», директором нового юрлица будет бывший руководитель «Ак Барса» Шамил Хуснутдинова. В данный момент директором ФК является Рустем Сайманов. Новым директором старого юрлица клуба станет бывший технический директор «Рубина» Александр Айбатов. Депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин войдет в попечительский совет и будет отвечать за селекцию, а нынешний спортдиректор клуба Олег Яровинский уйдет из клуба.

"Ъ-Казань"