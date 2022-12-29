Работа на отвалы

Арбитражный суд Башкирии повторно рассмотрит иск администрации Учалинского района об обязании двух компаний из Екатеринбурга «Феррум О», «Технолит» и «Челябкомпозит» рекультивировать участок площадью 17 га или выплатить компенсацию ущерба. Ранее две инстанции отказали району в удовлетворении требований. По оценке юристов, при новом рассмотрении дела с большой вероятностью будут вынесены решения не в пользу компаний, а сумма ущерба может быть оценена в несколько десятков миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На спорном участке была размещена производственная база и горнодобывающая техника

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ На спорном участке была размещена производственная база и горнодобывающая техника

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа отправил на новое рассмотрение иск администрации Учалинского района к ООО «Феррум О», ООО «Технолит» и ООО «Челябкомпозит» об обязании рекультивировать участок площадью 17 га. Участок сельскохозяйственного назначения находится в сельском поселении Имангуловский Учалинского района. В мае текущего года арбитражный суд Башкирии отказал истцу в удовлетворении требований, апелляционная инстанция в августе оставила это решение без изменения.

В иске администрация района сообщала, что разрешение на использование участка для геологического изучения и разведки Канакайского месторождения железных руд было предоставлено «Феррум О» в 2014 году до конца января 2018 года. По информации истца, в 2017-2018 годах «Технолит» и «Челябкомпозит» вели там незаконную добычу железной руды, была размещена производственная база и горнодобывающая техника, въезд перекрыт шлагбаумом. В конце 2020 года администрация совместно с представителями компаний «Феррум О», «Технолит», «Челябкомпозит» осмотрели месторождение. Было установлено, что работы не ведутся, но участок разрушен горными работами, есть два карьера глубиной 10 м и отвалы.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что «Феррум О» была выдана лицензия до 2039 года, которая давала право независимо от назначения и категории земель получить участок в пользование для разработки недр. Администрация не доказала основания для рекультивации спорного участка в настоящее время, поскольку условия лицензии в полной мере не реализованы, участок недр полностью не разработан, отмечалось в решении.

В кассационной жалобе администрация района заявила, что «Феррум О» начал добычу, не переоформив земли под промышленное назначение. В результате вскрышных работ был нарушен плодородный слой почвы. Недропользователь вместо того, чтобы складировать снятый почвенно-растительный слой отдельно, помещал его в общий отвал, указал истец. Также не заключено соглашение о социально-экономическом партнерстве между «Феррум О» и администрацией.

Прокуратура Башкирии, участвовавшая в деле в качестве третьего лица, также просила отменить предыдущие решения судов. Лицензия у «Феррум О» не может являться основанием для проведения незаконных работ по добыче руды компаниями «Технолит» и «Челябкомпозит», сообщило надзорное ведомство. Позицию прокуратуры поддержало Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Представители компаний просили в удовлетворении жалобы отказать.

Суды установили, что в 2019 году «Феррум О» подготовило проект на проведение работ по разведке Канакайского месторождения и получило на него положительное экспертное заключение. Срок окончания разведки установлен в конце 2021 года. Как следует из отчетности «Феррум О», с 2017 по 2018 годы «Челябкомпозит» без согласования с недропользователем добыл 130 тыс. т железных руд, из которых часть продал «Магнитогорскому металлургическому комбинату», «Саткинскому чугуноплавильному заводу» и «Надеждинскому металлургическому заводу». Остальная руда была перемещена на специализированный отвал, говорится в материалах дела.

Кассация отметила, что суды двух инстанций проигнорировали факт неправомерных действий «Челябкомпозита» и «Технолита», за неправомерное использование недр может быть возложена обязанность возмещения вреда. Если восстановление состояния окружающей среды в полной мере невозможно, суду первой инстанции следовало поставить на обсуждение вопрос о возмещении вреда в виде взыскания денежных средств, пришла к выводу кассация.

• ООО «Феррум О» зарегистрировано в 2014 году в Екатеринбурге, принадлежит Руслану Жалилову. ООО «Челябкомпозит» зарегистрировано в 2012 году в Челябинске, учредителем является Екатерина Гайцукевич. ООО «Технолит» зарегистрировано в 2013 году в Екатеринбурге. Совладельцами являются Роберт Навасардян и Олег Манаенков.

В 2021 году арбитражный суд Башкирии признал незаконным отказ министерства земельных и имущественных отношений республики в выдаче в 2020 году «Феррум О» разрешения на использование спорного участка до конца 2021 года.

Замглавы администрации Учалинского района Айдар Загиров сообщил «Ъ-Уфа», что сейчас добыча на участке не ведется.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что для «Феррум О» отсутствуют основания производить рекультивацию участка. «Однако такие выводы не касаются других ответчиков, в отношении которых при новом рассмотрении дела будут вынесены решения не в пользу компаний. Суды первой и апелляционной инстанций проигнорировали установленный факт неправомерных действий компании «Челябкомпозит», а также доводы истца о незаконной добыче железной руды компанией «Технолит»», — прокомментировал Евгений Жаров.

Председатель «Союза экологов РБ» Александр Веселов отмечает, что была организована незаконная схема добычи: «под крышей лицензии, выданной одной компании, работали две другие». «Такое отношение пришлого бизнеса к природным ресурсам республики отмечается уже несколько десятилетий», — заявил господин Веселов. По его оценке, в случае вынесения решения о компенсации ущерба речь может идти «о десятках миллионов рублей».

Влада Шипилова