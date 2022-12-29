Ярославль пополняет запас

Распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина в России создаются 16 новых военных учебных центров (ВУЦ) при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования. Первым вузом в Ярославской области, где будет создан такой центр, стал Ярославский государственный технический университет.

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По сообщению администрации ЯГТУ, вузом выполнены все подготовительные мероприятия, центр получит соответствующее федеральное финансирование, а студенты начнут подготовку с 1 сентября 2023 года.

Создаваемый при университет центр — первый в Ярославской области. Во время обучения студенты получат военно-учетную специальность рядового и сержантского состава, а по окончании обучения — звание сержанта запаса. Заказчиком военной подготовки в ВУЦ при ЯГТУ выступает Главное командование Воздушно-космических сил России и центр будет готовить специалистов по двум специальностям — Начальник отделения комплекса средств автоматизации командного пункта и оператор радиолокационной станции.

Набор в ВУЦ будет проходить на конкурсной основе. План подготовки составит 99 человек ежегодно, соответственно, столько же будет принято и на первый поток. Обучение в центре будет начинаться со второго курса очной формы, а срок учебы составит два года. При этом, начало обучения возможно не ранее второго курса бакалавриата или специалитета. Обучение в выпускной год невозможно в силу написания выпускником дипломной работы по основной учебе. Таким образом, студенты будут учиться в центре только на втором и третьем курсе, при этом, в случае специалитета, есть возможность учиться на третьем и четвертом. Поэтому, те, кто сейчас учится на третьем курсе бакалавриата, на будущий учебный год поступить в ВУЦ уже не смогут, так как срок их обучения в любом случае попадет на выпускной год.

Квоты набора для центров устанавливаются министерством обороны. Для ВУЦа при ЯГТУ предусматривается набор только молодых людей мужского пола. Для студентов, которые учатся в военном учебном центре, будет действовать общий принцип стипендиального обеспечения — дополнительное денежное содержание нормативная база для них не предусматривает.

Военный учебный центр ЯГТУ будет располагаться в специально оборудованных помещениях корпуса «К» на улице Кривова.

«Подготовка к открытию центра шла в течение года. ЯГТУ проделал огромную работу, чтобы военный учебный центр открылся именно у нас. Мы успешно прошли серьезный отбор, сложные подготовительные мероприятия, сделали ремонт помещений, сформировали штат руководства центра, закупили оборудование и на расширенной коллегии Минобороны России в ноябре министр Сергей Шойгу поддержал открытие центра в политехе.

С учетом того, что помещения центра находятся в кампусе рядом с учебными корпусами и общежитиями, а для учащихся центра будет сформирован индивидуальный график учебы, особых сложностей в подготовке возникнуть не должно. Ярославская область получает еще один фактор конкурентоспособности и мощный источник притяжения молодых людей из других регионов. Возможность пройти военную подготовку прямо во время учебы в вузе — важнейший критерий выбора университета для абитуриентов-юношей»,— рассказала «Ъ-Ярославль» ректор ЯГТУ Елена Степанова.

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