Путин подписал указ о выплатах командированным в новые регионы в случае их гибели или ранения

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении помощи раненым или погибшим гражданским лицам, командированным в присоединенные регионы — Донецкую и Луганскую народную республики, Запорожскую и Херсонскую области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В случае гибели командированного его семье полагается выплата в размере 5 млн руб. Выплату могут получить супруга погибшего, его родители и дети. При ранении командированного в одном из четырех регионов ему полагается выплата 3 млн руб.

Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России новых территорий 30 сентября по итогам референдумов.

Согласно приказу Владимира Путина от 5 марта, семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, также получают дополнительные выплаты в размере 5 млн. В случае ранения военнослужащие получают 3 млн руб. По закону погибшим также выплачивается компенсация в размере 7 млн 421 тыс. руб., раненым — 2 млн 968 тыс. руб.

Лусине Баласян