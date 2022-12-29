Каждый четвертый житель Краснодара к новогоднему столу заказывает готовые блюда

25% краснодарцев предпочитают перед Новым годом заказывать онлайн доставку продуктов на дом. Об этом сообщает сервис доставки «Ozon fresh».

В исследовании компании отмечается, что по сравнению с прошлым годом доля жителей кубанской столицы, которые не любит ходить по магазинам и создают праздник, не выходя из дома, практически не изменилась. Самостоятельно, или с помощью друзей и родственников подготавливаются к новогоднему застолью примерно половина (45%) краснодарцев. Около 6% встретят новый год в гостях, а 3% - отправятся ужинать в ресторан. Для новогоднего стола горожане чаще всего закупались сыром, яйцами, газированными напитками и консервированной кукурузой.

Эксперты также отмечают, что краснодарцы покупают не только продукты, но и подарки, о которых не успели позаботиться заранее. 3% респондентов признались, что вспоминают о презентах в самый последний момент и заказывают экспресс-доставку 31 декабря.

Дмитрий Нестеренко

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