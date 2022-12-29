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Водовод из Ростовской области в Донецк построят к марту 2023 года

Строительство водовода на территории Ростовской области от реки Дон в столицу Донецкой народной республики планируют завершить в марте следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

По данным информагентства, вопросы снабжения присоединенных территорий Российской Федерации обсуждались в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию. В работах участвуют 2,5 тыс. строителей. Стройка ведется круглосуточно.

«В Донецке острая проблема с водой. Мы строим водовод с реки Дон Ростовской области», — цитирует СМИ Марата Хуснуллина.

Анастасия Назарова

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