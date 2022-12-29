В ДТП погибли пятеро вахтовиков из Башкирии

Сегодня, 29 декабря, в Самарской области в ДТП погибли пятеро жителей Зианчуринского района. Как сообщил в соцсетях главы администрации Зианчуринского района Дамин Юланов, погибшие мужчины родом из деревни Идельбаково, работали вахтовым методом в Москве. Когда произошло ДТП, они возвращались домой с вахты. Администрация окажет содействие в доставке тел погибших и организации похорон, добавил Дамин Юланов. Он выразил соболезнования родственникам погибших.

Авария произошла на трассе М-5. Столкнулись «Лада Калина» и КамАЗ. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автомобиля погибли на месте.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте