Нововоронежская АЭС выполнила годовой план по выработке электроэнергии в объеме 26,5 млрд кВтч

28 декабря 2022 года Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома») выполнила годовое государственное задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии в объеме 26,5 млрд кВтч.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Для получения такого же количества электроэнергии с помощью угольной генерации в атмосферу было бы выброшено более 17 млн тонн парниковых газов.

«Год 30-летия Концерна «Росэнергоатом» мы заканчиваем с хорошими производственными показателями. Нововоронежской АЭС в этом году было присвоено имя выдающегося ученого-атомщика Виктора Алексеевича Сидоренко. Атомная станция работает надежно и эффективно, развивая заложенные традиции и внедряя инновационные решения в жизнь. При этом во всех вопросах отдается приоритет безопасности», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В 2022 году энергоблок №4 с реактором ВВЭР-440, по проекту которого созданы 35 энергоблоков по всему миру, отметил 50-летний юбилей. После двух уникальных модернизаций срок его службы увеличен с 30 лет до 60 лет. Сейчас «энергоблок-юбиляр» находится на планово-предупредительном ремонте: в январе он снова будет пущен в работу.

Знаковой датой для города атомщиков стало 10-летие Соглашения между правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом», в рамках которого на развитие инфраструктуры Нововоронежа и создание комфортной городской среды за это время дополнительно было направлено 2,7 млрд рублей.

В конце 2022 года было принято окончательное решение о реорганизации Нововоронежского политехнического колледжа в Политехнический институт при НИЯУ «МИФИ». В ближайшее время колледжу выдадут новую лицензию на образовательную деятельность. Получить высшее образование можно будет по трем специальностям: «Ядерные технологи», «Системы контроля, управления и информации», «Электрические сети и системы». Среди преподавателей ВУЗа будут работники Нововоронежской АЭС, имеющие учёную степень.

Директор НВ АЭС Владимир Поваров (справа) признан лучшим директором в области развития корпоративной культуры

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Нововоронежские атомщики в этом году отлично показали себя в различных профессиональных конкурсах. Директор НВ АЭС Владимир Поваров вошел в десятку лучших общероссийского рейтинга для директоров и руководителей по охране труда, промышленной безопасности и экологии HSE TOP 100. На отраслевом AtomSkills-2022 в компетенции «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии» команда атомной станции завоевала золото, а в компетенции «Управление качеством» нововоронежцы - серебро. Начальник ядерно-физической лаборатории НВ АЭС Дмитрий Колотушкин занял 1-е место в конкурсе Госкорпорации «Росатом» в номинации на лучший производственно-технический доклад.

Нововоронежская АЭС уделяет особое внимание охране окружающей среды. Сотрудники НВАЭС стали победителями отраслевого конкурса в области корпоративной социальной ответственности (КСО) и волонтерства имени А.П.Александрова за проект «Чистый город», а также активными участниками проекта «Зеленый регион», который реализуется под руководством губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Также Нововоронежская АЭС продолжает развивать направление международного сотрудничества. В 2022 году на базе Международного центра подготовки кадров НВАЭС прошли обучение более 500 специалистов АЭС «Руппур» (Бангладеш), АЭС «Аккую» (Турция), сооружаемых по российским проектам.

В высоком уровне безопасности Нововоронежской АЭС убедились эксперты Международной страховой инспекции, а также представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках подготовки к предстоящей в 2024 году миссии ОСАРТ.

Сегодня особенно важно обеспечение энергетической безопасности страны. Для Воронежской области Нововоронежская АЭС остается главным источником электроэнергии, снабжая ею 23 крупных предприятия и более 2,3 млн жителей региона.