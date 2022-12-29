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Убийца трех детей в Орловской области приговорен к пожизненному сроку

В Орле к пожизненному сроку приговорен Шавкат Шаяхмедов, который признан виновным в убийстве четырех человек и в изнасилованиях несовершеннолетних (п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 3,4 ст. 132 УК РФ), сообщили в центральном аппарате Следственного комитета России (СКР).

61-летнего мужчину задержали осенью 2021 года. Он оказался виновником убийства девятилетней девочки в Залегощенском районе, которая несколько месяцев находилась в розыске. Шаяхмедов признал, что закопал ее тело на глубине двух метров в подвале многоквартирного дома, где она жила.

В ходе установления обстоятельств убийства девочки следователями центрального аппарата были получены сведения о причастности мужчины к другим особо тяжким преступлениям в том же районе. В апреле 2000 года Шаяхмедов изнасиловал 6-летнего мальчика, после чего задушил его, а в сентябре 2003 года убил 32-летнюю женщину. В 2005-ом мужчина изнасиловал и задушил 11-летнего мальчика. Также он оказался причастным к преступлениям против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних девочек.

Владимир Зоркий

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