Генконсульство Турции переедет из Новороссийска в Краснодар в 2023 году

В следующем году генеральное консульство Турции планирует переехать в Краснодар из Новороссийска. Об этом стало известно на встрече главы столицы Кубани Евгения Наумова с генконсулом Фаратом Байаром.

«Обсудили предстоящий в следующем году переезд Генерального Консульства из Новороссийска в Краснодар. Рад, что мы в буквальном смысле станем ближе. Это позволит нам еще более оперативно и эффективно реализовывать совместные проекты»,— написал Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Господин Наумов сообщил, что у городов Турции и Краснодара большие перспективы в развитии промышленных связей. Он пригласил турецких предпринимателей стать резидентами индустриальных парков и запустить производства на выгодных льготных условиях.

Глава Краснодара добавил, что городские власти открыты к любым инициативам турецкой стороны и могут оказать всю необходимую поддержку для их реализации.

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что все процедуры согласования здания для размещения дипломатической миссии завершены. Сейчас в помещении идет ремонт.

Альбина Баразгова

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