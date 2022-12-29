Из-за пожара в казино в Камбодже погибли 19 человек

Как минимум 19 человек погибли в пожаре в отеле-казино в Пойпете, Камбоджа, еще более 60 получили ранения. Пожар длился более 12 часов. Разбор завалов продолжается. Об этом сообщило AFP со ссылкой на власти города и экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сгоревший отель Grand Diamond City в Камбодже

Фото: Athit Perawongmetha , Reuters Сгоревший отель Grand Diamond City в Камбодже

Фото: Athit Perawongmetha , Reuters

Пожар начался около полуночи вчера, 28 декабря. Его потушили днем 29 декабря. Огонь охватил несколько этажей и дошел до крыши отеля. Очаг возгорания находился в глубине здания, из-за чего тушение было затруднено.

Как сообщил глава информационного отдела провинции Бантай Сек Сохом, среди пострадавших и погибших есть граждане Таиланда, Китая, Малайзии, Вьетнама и Камбоджи. В момент начала пожара в здании казино находились около 500 сотрудников и 1000 клиентов. Неизвестно, сколько из них смогли покинуть здание.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за перегрузки электросетей. Новогодние украшения потребляли много электричества, в результате провода перегрелись и загорелись.

Олеся Павленко