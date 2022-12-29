Площадки для запуска фейерверков подготовили в Нижнем Новгороде

Семь площадок подготовили в Нижнем Новгороде для запуска фейерверков в новогоднюю ночь, сообщили в мэрии. Они будут работать во всех районах, кроме Канавинского.
Запустить фейерверк нижегородцы могут:
- у озера «Земснаряд 1» на улице Смирнова в Автозаводском районе;
- на Заречном бульваре, 1 в Ленинском районе;
- у ФОКа «Юность» в Московском районе;
- на Гребном канале у ресторана «У Александра»;
- в Черепичном переулке, 14 в Приокском районе;
- на улице Малиновского перед оврагом в Советском районе;
- на площадке в Сормовском парке.
Организованного фейерверка в Нижнем Новгороде не будет.
В новогодние праздники действует особый противопожарный режим, согласно которому запрещается использовать пиротехнику в помещениях, за исключением хлопушек и бенгальских огней. Нижегородцам рекомендуют покупать фейерверки только в специализированных магазинах и при запуске следовать инструкции.