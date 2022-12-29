Площадки для запуска фейерверков подготовили в Нижнем Новгороде

Семь площадок подготовили в Нижнем Новгороде для запуска фейерверков в новогоднюю ночь, сообщили в мэрии. Они будут работать во всех районах, кроме Канавинского.

Запустить фейерверк нижегородцы могут:

у озера «Земснаряд 1» на улице Смирнова в Автозаводском районе;

на Заречном бульваре, 1 в Ленинском районе;

у ФОКа «Юность» в Московском районе;

на Гребном канале у ресторана «У Александра»;

в Черепичном переулке, 14 в Приокском районе;

на улице Малиновского перед оврагом в Советском районе;

на площадке в Сормовском парке.

Организованного фейерверка в Нижнем Новгороде не будет.

В новогодние праздники действует особый противопожарный режим, согласно которому запрещается использовать пиротехнику в помещениях, за исключением хлопушек и бенгальских огней. Нижегородцам рекомендуют покупать фейерверки только в специализированных магазинах и при запуске следовать инструкции.

Анастасия Еремина