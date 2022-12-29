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Площадки для запуска фейерверков подготовили в Нижнем Новгороде

Семь площадок подготовили в Нижнем Новгороде для запуска фейерверков в новогоднюю ночь, сообщили в мэрии. Они будут работать во всех районах, кроме Канавинского.

Запустить фейерверк нижегородцы могут:

  • у озера «Земснаряд 1» на улице Смирнова в Автозаводском районе;
  • на Заречном бульваре, 1 в Ленинском районе;
  • у ФОКа «Юность» в Московском районе;
  • на Гребном канале у ресторана «У Александра»;
  • в Черепичном переулке, 14 в Приокском районе;
  • на улице Малиновского перед оврагом в Советском районе;
  • на площадке в Сормовском парке.

Организованного фейерверка в Нижнем Новгороде не будет.

В новогодние праздники действует особый противопожарный режим, согласно которому запрещается использовать пиротехнику в помещениях, за исключением хлопушек и бенгальских огней. Нижегородцам рекомендуют покупать фейерверки только в специализированных магазинах и при запуске следовать инструкции.

Анастасия Еремина

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