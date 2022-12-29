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Коммерсантъ FM
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Главой администрации Евпатории избрали директора местной школы

Городской совет Евпатории избрал директора местной общеобразовательной школы Елену Демидову главой администрации города, сообщили «Ъ» в пресс-службе мэрии.

Елена Демидова (с букетом)

Елена Демидова (с букетом)

Фото: my-evp.ru

Елена Демидова (с букетом)

Фото: my-evp.ru

«Кандидатуру Елены Демидовой поддержали на сессии 20 из 22 депутатов, еще 2 воздержались»,— уточнили в пресс-службе.

Напомним, временно исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Александр Лоскутов отказался претендовать на должность главы на постоянной основе. Кандидатуры директора евпаторийской школы №17 Елены Демидовой и председателя правления общественной организации «Евпаторийский союз предпринимателей» Ольги Сопко представили горсовету по итогам конкурса на замещение должности главы администрации города. Еще один кандидат, Вадим Порошин, был снят с конкурса из-за неявки.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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