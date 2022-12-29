В Башкирии вынесли приговор по факту некачественного строительства жилья для детей-сирот

Белокатайский межрайонный суд Башкирии вынес приговор местной предпринимательнице Ольге Гибатовой и ее мужу Владику Гибатову, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Они признаны виновными в 20 эпизодах сбыта товаров и продукции, не отвечающего требованиям безопасности, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ), а также в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как установили в суде, в 2016-2017 годы супруги продали администрации Белокатайского района за 19 млн руб. 20 квартир в семи домах, построенных ими с отступлением от технических норм и регламентов, с нарушением градостроительного законодательства. Жилье предоставили детям-сиротам.

Согласно заключению экспертов, дома небезопасны и непригодны для проживания. Вместо фундамента использовались деревянные пеньки, нарушены требования к устройству сетей энергоснабжения и системы вентиляции.

Подсудимые не признали вину. Суд назначил каждому из супругов по три с половиной года колонии общего режима со штрафом по 300 тыс. руб.

На их жилье и автомобили на сумму более 20 млн руб. наложен арест.

Майя Иванова

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