Челябинское УФАС намерено оспорить итоги торгов на установку аттракционов в парке Тищенко

Управление ФАС России по Челябинской области выявило серьезные нарушения при проведении торгов на установку новых аттракционов в парке Тищенков в Металлургическом районе регионального центра и намерено обратиться в суд с иском о расторжении заключенного контракта. Администрация парка незаконно отклонило заявку одного из участников – ООО «Сервиском», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Торги на выполнение капитального ремонта и установку детских аттракционов были объявлены в ноябре этого года. Заказчиком выступило муниципальное автономное учреждение «Парк Металлург им. О.И. Тищенко». Начальная цена контракта составила 251 млн руб. В результате победителем было признано ООО «Кардинал» (Челябинск), предложившее выполнить работы почти на четверть дешевле. С компанией заключили договор с ценой 191 млн руб.

Челябинское УФАС признало, что заявка компании «Сервиском» была оценена с нарушениями. Так, заказчик установил требование о наличии у участника членства в саморегулируемой организации в области капитального строительства и реконструкции, при этом в документации отсутствовала информация о требуемых работах по капитальному ремонту. Победителю закупки необходимо выполнить работу по установке аттракционов и малых архитектурных форм, а также благоустроить территорию. Следовательно, подрядчику не требуется членство в СРО.

В своем решении Челябинское УФАС указало, что закупочная комиссия при оценке заявок должна была отдать приоритет положениям законодательства над положениями конкурсной документации. «Ведомство намерено обратиться с иском в суд о расторжении заключенного заказчиком договора с другим участником конкурса, поскольку заявка „Сервиском“ была оценена с нарушениями», – сообщает пресс-служба Челябинского УФАС. Также служба «в связи с существенными признаками нарушения законодательства» направит материалы правоохранительные органы и в Контрольно-счетную палату региона.